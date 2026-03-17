El Como 1907 ha logrado formar en poco tiempo un equipo de primera categoría en la Serie A. Sin embargo, casi sin ningún jugador italiano.
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¡Una estadística increíble! En un club puntero de la Serie A, un jugador italiano solo estuvo en el campo durante un minuto esta temporada
Una estadística del Corriere dello Sport revela que, en la temporada actual, un jugador italiano ha estado sobre el terreno de juego durante exactamente un minuto con el equipo del entrenador Cesc Fàbregas (38): el defensa Edoardo Goldaniga (32) saltó al campo como suplente en los últimos compases de la victoria por 2-1 a domicilio contra la Fiorentina en septiembre, durante 60 segundos.
Para ponerlo en contexto: en la clasificación de la Serie A, el Hellas Verona, colista de la tabla, ocupa el penúltimo puesto en cuanto a minutos jugados por jugadores italianos, con 4137 minutos. El Cagliari Calcio acumuló el mayor número de minutos de juego de los profesionales del país del cuatro veces campeón del mundo, con 18 868. Le siguen el Cremonese (16 212), el Florencia (14 873), el Pisa (12 895) y el Lazio (12 255).
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El Como 1907 avanza hacia la Liga de Campeones
El Como disputa su segunda temporada tras el ascenso a la Serie A. El club, propiedad de los multimillonarios hermanos indonesios Robert Budi y Michael Bambang Hartono, se encuentra en plena lucha por los primeros puestos y tiene fundadas esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada. Tras imponerse por 2-1 al Roma en el duelo entre rivales directos del domingo, el Como ocupa actualmente la cuarta posición de la tabla.
El entrenador Fábregas, en su primera etapa como técnico principal, está considerado un futuro entrenador de primer nivel. Ha reunido en su plantilla a varios profesionales de renombre. Entre los jugadores clave se encuentran las antiguas joyas del Real Madrid Nico Paz (Argentina, 21) y Jacobo Ramón (España, 21), el exganador de la Liga de Campeones Sergi Roberto (España, 34) y el máximo goleador griego Anastasios Douvakis (26, diez goles esta temporada). Antes de esta temporada también llegó el campeón de Europa español Álvaro Morata (33).
A ellos se suman dos profesionales alemanes: el defensa Marc Oliver Kempf (31) y el extremo Nicolás Kühn (26). En cambio, hay que buscar con lupa a los jugadores italianos: además del veterano Goldaniga, solo cuenta con el equipo Mauro Vigorito, de 35 años.
Los máximos goleadores del Como Calcio esta temporada
Nombre Edad País Goles Anastasios Douvakis 26 años Grecia 10 Nico Paz 21 años Argentina 9 Martin Baturina 23 años Croacia 5 Marc Oliver Kempf 31 años Alemania 4 Lucas Da Cunha 24 años Francia 3