«Una enorme tristeza»: Gianluigi Donnarumma admite que se echó a llorar tras el último fracaso de Italia en la fase de clasificación para el Mundial

El jugador de 27 años debe volver ahora a centrarse en el fútbol de clubes, donde el Manchester City se enfrenta a un final de temporada complicado. El club corre el riesgo de quedarse sin títulos importantes, tras haber quedado eliminado de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid. Su lucha por el título de la Premier League parece increíblemente difícil, ya que el Arsenal ocupa actualmente el primer puesto de la tabla con 70 puntos en 31 partidos, dejando al City a nueve puntos de distancia, con 61 puntos en 30 partidos. Sin embargo, el Manchester City ya se ha asegurado un título esta temporada, al alzarse con la Carabao Cup el 22 de marzo tras una victoria por 2-0 sobre el Arsenal. Donnarumma y sus compañeros también intentarán mantener vivas sus esperanzas en la FA Cup cuando reciban al actual campeón de liga, el Liverpool, el 4 de abril.