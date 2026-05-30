«Una emoción diferente»: Luis Enrique y Marquinhos celebran la «merecida» victoria del PSG en la Liga de Campeones tras ganar al Arsenal en los penaltis

Luis Enrique mostró su orgullo tras el histórico doblete de su equipo ante una ruidosa afición visitante. Aunque el Arsenal se adelantó con gol de Kai Havertz, el técnico español destacó la fortaleza mental de su plantel para superar a un rival resistente.

«Somos aún más fuertes que el año pasado; sabíamos que enfrentar al Arsenal sería duro. Para el equipo y la ciudad es increíble ganar y creo que es merecido tras toda la temporada. La final fue muy difícil, pero ahora toca celebrar con nuestra afición», declaró el entrenador del PSG a Canal+.

En la segunda parte, adelantó a Vitinha para romper el bloque bajo que había contenido al campeón de la Ligue 1.