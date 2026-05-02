Antes del clave partido de la Premier League entre los Gunners y el Fulham FC el sábado noche, los periodistas preguntaron a Arteta por el espectacular duelo de la Liga de Campeones entre el Bayern y el París del martes.
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«Una diferencia abismal»: Mikel Arteta lamenta la desventaja decisiva del Arsenal frente al Bayern y al PSG
El español afirmó que, para él, ese partido había sido «probablemente el mejor» que «jamás había visto, en cuanto a la calidad de ambos equipos y, sobre todo, a la calidad individual de los jugadores». Sin embargo, matizó: «Pero si tengo en cuenta el número de minutos jugados y el estado físico de estos jugadores, no me sorprende».
Bayern y PSG juegan menos partidos al año que los equipos ingleses, así que sus jugadores llegan más frescos, en mejor forma y con menos lesiones.
«Para jugar a ese nivel hay que estar al 100 %; la diferencia entre las ligas y su estilo es abismal», añadió. «Comparamos dos mundos opuestos. No se puede analizar un aspecto sin contexto; no es justo».
El Bayern tiene actualmente muchos lesionados
Las lesiones resultan decisivas. Arsenal ha sufrido bajas importantes como Mikel Merino y Kai Havertz, mientras que Bayern y París han contado con casi toda su plantilla. «Si hablamos de los otros dos equipos, ¿cuántos jugadores tenían disponibles? A todos, y además en plena forma. Eso es lo más importante».
Sin embargo, Arteta omite que el propio Bayern ha sufrido bajas en las últimas semanas. Serge Gnabry se perderá lo que resta de temporada y el próximo Mundial por una lesión en los aductores, y jugadores como Lennart Karl, Raphael Guerreiro y Tom Bischof tampoco han estado disponibles por roturas fibrilares.
Sin embargo, los equipos ingleses juegan más partidos: tienen la Copa de la Liga y cuatro jornadas extra en la Premier.