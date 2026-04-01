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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Una denuncia formal... La policía de Cataluña abre una investigación por insultos contra la selección de Egipto

Spain vs Egypt
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Egipto

Amplia condena gubernamental por el lamentable suceso

El partido amistoso entre Egipto y España, disputado ayer por la tarde en el estadio del Espanyol, «La Cornilla», no fue un encuentro cualquiera, dados los incidentes de mala conducta que se produjeron antes de su inicio y, concretamente, en distintos momentos de la primera parte.

El encuentro terminó en empate a cero, en el marco de los preparativos de ambas selecciones para disputar la fase final de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los cánticos racistas contra los musulmanes proferidos por parte de la afición española eclipsaron los aspectos técnicos del partido, lo que fue recibido por la prensa internacional con duras críticas, calificándolo de «escándalo y vergüenza» que podría amenazar la reputación de España, que se prepara para acoger la fase final del Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.

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  • Investigación exhaustiva... Delitos de odio y discriminación

    El periódico español «El Periódico» ha informado este miércoles de que la policía catalana está investigando los cánticos islamófobos y xenófobos que se escucharon durante el partido entre España y Egipto.

    Antes del inicio del partido, mientras sonaba el himno nacional egipcio, un grupo de aficionados coreó el lunes por la noche consignas racistas como «quien no salte es musulmán», en referencia a los jugadores de la selección egipcia, y estos cánticos se repitieron varias veces durante la primera parte.

    En el descanso se activó el protocolo contra el racismo, y la dirección del estadio emitió un aviso a través de la pantalla principal advirtiendo de las consecuencias de lo ocurrido y confirmando que podría acarrear sanciones por parte de la FIFA.

    Según fuentes policiales, se ha abierto una investigación de acuerdo con los protocolos vigentes sobre delitos de odio y discriminación.

    El periódico señaló: «Los investigadores están analizando las grabaciones de las cámaras de vigilancia dentro y fuera del estadio para determinar el lugar de donde partieron esos cánticos y la identidad de los responsables».

    Y añadió: «También se ha coordinado con la Comisión Técnica de la Federación Española de Fútbol y con el personal de seguridad para delimitar la zona donde se produjo el incidente, además de realizar un seguimiento de la actividad en las redes sociales para detectar cualquier incitación previa, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados».

    Aunque no se considera probable la implicación de grupos organizados, «las investigaciones incluyeron la revisión de cuentas vinculadas a corrientes cercanas a la extrema derecha para verificar cualquier posible conexión», según el mismo periódico.

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  • Investigación penal y vía administrativa

    La policía catalana ha confirmado, por su parte, la apertura de una investigación penal supervisada por la Comisaría General de Información, en coordinación con la Fiscalía contra el Odio y la Discriminación, organismo competente para determinar si los hechos constituyen un delito de odio.

    Paralelamente, se está investigando la vía administrativa en virtud de la Ley 19/2007, que regula el comportamiento de los espectadores en eventos deportivos, en virtud de la cual la Dirección General de Seguridad tiene competencia para adoptar medidas sancionadoras.

    Las autoridades han aclarado que las vías, la penal y la administrativa, funcionan de forma independiente, aunque existe coordinación entre ellas, lo que significa que los procedimientos administrativos pueden continuar incluso si no se demuestra la existencia de un delito, dada la diferencia entre los criterios de sanción y la posibilidad de abordar los comportamientos discriminatorios.

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  • Condenas oficiales y advertencias enérgicas

    El incidente suscitó numerosas reacciones oficiales, ya que tanto el concejal de Deportes, Bernie Álvarez, como la concejala de Igualdad, Eva Menor, condenaron estos cánticos, calificándolos de «inaceptables».

    Alvarez consideró además que la aplicación de los protocolos se produjo demasiado tarde, y subrayó la necesidad de actuar «con firmeza» ante lo que calificó de episodio «peligroso».

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    Por su parte, el representante del Gobierno en Cataluña, Carlos Breito, condenó enérgicamente lo ocurrido, considerando que el evento deportivo «se vio mancillado de forma vergonzosa por los cánticos racistas», y afirmó que «el racismo no tiene cabida» y que este tipo de incidentes «no pueden repetirse».

    Breito señaló que se había informado a los organizadores del partido de la necesidad de activar los protocolos adecuados, lo que efectivamente se hizo, y subrayó que la única respuesta posible es «la firmeza, el rechazo y la defensa clara de los valores del respeto, la convivencia y la dignidad».