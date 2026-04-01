Una denuncia formal... La policía de Cataluña abre una investigación por insultos contra la selección de Egipto

El periódico español «El Periódico» ha informado este miércoles de que la policía catalana está investigando los cánticos islamófobos y xenófobos que se escucharon durante el partido entre España y Egipto.

Antes del inicio del partido, mientras sonaba el himno nacional egipcio, un grupo de aficionados coreó el lunes por la noche consignas racistas como «quien no salte es musulmán», en referencia a los jugadores de la selección egipcia, y estos cánticos se repitieron varias veces durante la primera parte.

En el descanso se activó el protocolo contra el racismo, y la dirección del estadio emitió un aviso a través de la pantalla principal advirtiendo de las consecuencias de lo ocurrido y confirmando que podría acarrear sanciones por parte de la FIFA.

Según fuentes policiales, se ha abierto una investigación de acuerdo con los protocolos vigentes sobre delitos de odio y discriminación.

El periódico señaló: «Los investigadores están analizando las grabaciones de las cámaras de vigilancia dentro y fuera del estadio para determinar el lugar de donde partieron esos cánticos y la identidad de los responsables».

Y añadió: «También se ha coordinado con la Comisión Técnica de la Federación Española de Fútbol y con el personal de seguridad para delimitar la zona donde se produjo el incidente, además de realizar un seguimiento de la actividad en las redes sociales para detectar cualquier incitación previa, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados».

Aunque no se considera probable la implicación de grupos organizados, «las investigaciones incluyeron la revisión de cuentas vinculadas a corrientes cercanas a la extrema derecha para verificar cualquier posible conexión», según el mismo periódico.

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