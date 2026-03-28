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cm grafica pulisic gimenez leao milan 2025 26 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

¿Una delantera al completo contra el Nápoles? Desde el regreso de Leao hasta las ganas de Giménez, lo que se filtra sobre las decisiones de Allegri

AC Milán
SSC Nápoles vs AC Milán
SSC Nápoles
Serie A
M. Allegri
R. Leao
C. Nkunku
S. Gimenez
Niclas Füllkrug
C. Pulisic

Por primera vez esta temporada, el entrenador del Milan tendrá la oportunidad de contar con toda la delantera al completo.

La oportunidad que esperaba Massimiliano Allegri parece estar realmente a un paso de hacerse realidad. Si bien toda la nación tiene la mirada puesta en la selección italiana de Gennaro Gattuso —a la espera de la final de los playoffs contra Bosnia para saber si, por fin, tras 12 años, los Azzurri lograrán volver a disputar una fase final del Mundial—, no hay que olvidar que, al término del parón, la Serie A afronta una de las jornadas más decisivas de este tramo final de temporada: el día de Pascua estará dedicado al gran partido entre el Inter y la Roma, mientras que al día siguiente —el lunes de Pascua— toda la atención se centrará en el estadio Diego Armando Maradona para el gran duelo entre el Nápoles y el Milan.

Y en el seno del Rossonero, la concentración del técnico de Livorno ya está al máximo, teniendo en cuenta que será un partido decisivo para la lucha por la Champions y que podrá decir algo definitivo sobre quién es realmente el rival del Inter en el aún largo camino que lleva a la conquista del Scudetto.

Allegri, sin embargo, podrá contar con un arma para el gran duelo en Campania que aún no ha podido utilizar en toda la temporada.

  • ¿ATAQUE TOTAL?

    De hecho, por primera vez en toda la temporada, el Milan podría contar con toda su línea de ataque al completo: Leao, Giménez, Pulisic, Nkunku y Fullkrug. Gracias a la llegada en enero del delantero alemán —cuyo futuro parece estar lejos de Milán— y a la larga lesión que ha mantenido fuera de juego al delantero mexicano, ahora el entrenador del equipo milanés podrá contar, al reanudarse los entrenamientos en Milanello este miércoles, con todos sus hombres de ataque a su entera disposición, lo que le dará a Allegri la posibilidad de elegir a quién confiar las dos camisetas de titular en su 3-5-2 (a menos que se produzca un giro táctico hacia el 4-3-3 desde el principio) en el delicado partido de Nápoles.

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  • LEAO TRABAJA PARA ESTAR ALLÍ

    Pero vayamos paso a paso y por orden.

    El primer punto, probablemente el más espinoso, se refiere al estado de Rafael Leão. El número 10 portugués, tras consultar con un especialista en Portugal, ha vuelto a volar a su país natal para seguir un programa de recuperación personalizado junto con algunos preparadores físicos, con el objetivo de recuperarse al 100 % lo antes posible y estar listo para el partido en Nápoles tras haberse perdido el último encuentro en casa, en San Siro, contra el Torino.

    El delantero portugués, que lleva meses aquejado de molestias en el aductor derecho y de pubalgia, ha apretado los dientes para ser útil a la causa rossonera y el parón —en el que fue descartado por Portugal, al no estar físicamente en condiciones de disputar un partido—, le ha brindado la oportunidad de disfrutar de un breve descanso para recargar energías, superar cualquier tipo de problema físico y darlo todo en este final de temporada con el Milan.

    El club de Via Aldo Rossi está siguiendo de lejos a su jugador y lo espera, como estaba previsto, en la reanudación de los entrenamientos del miércoles por la tarde —dados los tres días de descanso concedidos por Allegri— en Milanello. Todo dependerá de la próxima semana, pero si la recuperación va bien, Leao se postula para ser titular desde el minuto 1 en el Maradona; de lo contrario, su presencia seguirá siendo incierta hasta el último momento.

    Se actuará con cautela, pero todas las partes esperan reunirse para enviar una señal clara al campeonato, al final de la temporada y a un futuro que quiere seguir tiñéndose de rojo y negro, retomando esos primeros contactos para renovar el contrato que vence el 30 de junio de 2028.

  • LA OPORTUNIDAD PARA GIMÉNEZ

    Para Allegri, poder contar con toda la delantera es una misión que depende también de la forma física y del estado actual de la recuperación de Santiago Giménez. El Bebote, que volvió a saltar al campo durante unos minutos contra el Torino tras haber superado definitivamente los problemas de tobillo que le obligaron a operarse y a estar alejado de los terrenos de juego durante meses, quiere recuperar su puesto en el Milan y presentarse al 100 % para el Mundial que se disputará en casa.

    Desde todo el entorno rossonero se filtran buenas sensaciones y el mexicano seguramente será convocado para el encuentro contra el Nápoles. En lo que a él respecta, el técnico rossonero parece tener las ideas muy claras, ideas que se desarrollan también a partir de las primeras pruebas de estos días —entre ellas un partido amistoso contra el Milan Futuro— en las que el exjugador del Feyenoord ha respondido presente y ha mostrado un buen estado de forma.

    En estos días, en Milanello, continuará su plan de trabajo para lograr una recuperación completa y, quién sabe, quizá incluso la posibilidad de poner en aprietos a su propio entrenador a la hora de tomar las decisiones que deberá hacer para el partido contra los hombres de Antonio Conte.

  • PULISIC, UN CASO A PARTE, SIN DUDA ALGUNA

    Pero aunque dos posibles dudas se despejarán durante la próxima semana, en la mente de Allegri hay una certeza muy clara de cara al partido en Nápoles: Christian Pulisic. El delantero estadounidense —que se espera que participe en el partido amistoso de esta noche contra Bélgica, donde juegan sus compañeros Saelemaekers y De Winter— es, con toda probabilidad, el único que tiene asegurada la titularidad desde el primer minuto en el partido en el Maradona.

    Pero también para el propio exjugador del Chelsea y del Borussia Dortmund, el próximo partido es una ocasión importante que no debe subestimarse: en San Siro, contra el Torino, volvió a dar una asistencia esta temporada para el Milan, pero su sequía goleadora se remonta a todo el 2026, con el último gol marcado en casa en el 3-0 al Verona del 28 de diciembre.

    Pulisic quiere volver a dejar huella y salir de este bache marcado por la ausencia de goles, y la oportunidad que le brinda un partido tan importante como el del Nápoles es demasiado tentadora como para dejarla pasar.

  • NKUNKU BUSCA RECUPERARSE, FULLKRUG QUEDA EN SEGUNDO PLANO EN LAS DECISIONES

    Por último, en estos momentos más rezagados en la jerarquía, se encuentran Cristopher Nkunku y Niclas Fullkrug.

    Ambos, tal y como están las cosas, empezarán desde el banquillo, pero podrían aprovechar la posible ausencia de Leao para disputarse una plaza de titular junto a Pulisic. Los dos delanteros deben dar una señal importante en este final de temporada, antes de que se acerque un mercado de fichajes en el que es casi seguro que no se renovará al alemán y en cuya lista de posibles salidas figura el francés.

    El plan de Allegri es mantenerlos como posibles cartas que jugar durante el partido para cambiar de sistema o de filosofía táctica, pero mucho dependerá de su estado físico tras este parón por los partidos internacionales y del estado en el que se presente Leao en el Centro Deportivo de Carnago.

  • LAS OPCIONES POSIBLES

    En definitiva, ¿qué decisiones tomará Allegri para el partido contra el Nápoles?

    Las opciones son básicamente dos: si Leao está en forma, será titular junto a Pulisic, repitiendo el sistema táctico del Olimpico contra la Lazio, con el objetivo de enviar una señal importante; en caso de que, por el contrario, el estado físico del portugués no le permita ser titular en la dupla ofensiva, el compañero del estadounidense será uno de entre Giménez, Nkunku y Fullkrug, con estos dos últimos posiblemente por delante del mexicano, que quizá aún no tenga los 90 minutos completos en las piernas.

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