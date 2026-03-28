¿Una delantera al completo contra el Nápoles? Desde el regreso de Leao hasta las ganas de Giménez, lo que se filtra sobre las decisiones de Allegri

Pero vayamos paso a paso y por orden.

El primer punto, probablemente el más espinoso, se refiere al estado de Rafael Leão. El número 10 portugués, tras consultar con un especialista en Portugal, ha vuelto a volar a su país natal para seguir un programa de recuperación personalizado junto con algunos preparadores físicos, con el objetivo de recuperarse al 100 % lo antes posible y estar listo para el partido en Nápoles tras haberse perdido el último encuentro en casa, en San Siro, contra el Torino.

El delantero portugués, que lleva meses aquejado de molestias en el aductor derecho y de pubalgia, ha apretado los dientes para ser útil a la causa rossonera y el parón —en el que fue descartado por Portugal, al no estar físicamente en condiciones de disputar un partido—, le ha brindado la oportunidad de disfrutar de un breve descanso para recargar energías, superar cualquier tipo de problema físico y darlo todo en este final de temporada con el Milan.

El club de Via Aldo Rossi está siguiendo de lejos a su jugador y lo espera, como estaba previsto, en la reanudación de los entrenamientos del miércoles por la tarde —dados los tres días de descanso concedidos por Allegri— en Milanello. Todo dependerá de la próxima semana, pero si la recuperación va bien, Leao se postula para ser titular desde el minuto 1 en el Maradona; de lo contrario, su presencia seguirá siendo incierta hasta el último momento.

Se actuará con cautela, pero todas las partes esperan reunirse para enviar una señal clara al campeonato, al final de la temporada y a un futuro que quiere seguir tiñéndose de rojo y negro, retomando esos primeros contactos para renovar el contrato que vence el 30 de junio de 2028.