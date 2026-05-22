El Tottenham puede descender por primera vez desde 1977. A una jornada del final, supera por dos puntos al West Ham. Con doce goles más a favor, le basta un empate el domingo a las 17:00 h en casa ante el Everton para salvarse. El West Ham recibe al Leeds a la misma hora. Para Everton y Leeds, el partido no tiene stakes.
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¡Una decisión «terrible» antes del duelo decisivo por el descenso! El capitán del Tottenham, Cristiano Romero, desata una oleada de indignación
Romero se lesionó la rodilla en la derrota 0-1 ante el AFC Sunderland a mediados de abril y no ha jugado desde entonces. Últimamente ha apoyado al equipo desde la grada, pero no estará en la final contra el Everton porque prefiere ver en directo la final del campeonato argentino.
Este domingo a las 20:30 (hora alemana) se medirán en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el River Plate, el equipo más ganador, y el sorprendente CA Belgrano. Romero se formó en las inferiores de Belgrano y debutó como profesional con el club de su ciudad natal, Córdoba.
Aunque es un equipo con tradición, suele quedar a la sombra de los grandes de Buenos Aires, La Plata y Rosario. Ahora tiene a mano el primer gran título de su historia, algo que Romero parece valorar más que apoyar a sus compañeros en la lucha por no descender en Londres.
Cristiano Romero, abucheado por los aficionados del Tottenham
El jueves, el experto inglés en Sudamérica Tim Vickery anunció la noticia en talkSPORT. El conductor, Paul Hawksbee, es aficionado de los Spurs.
«Un gran capitán, sin duda», ironizó. «Faltó al partido más importante del Tottenham desde 1976: fantástico. Fiel hasta el final, el bueno de Cristian. Este fin de semana llevaré la camiseta del River Plate. Es terrible: prefiere ver a su equipo de toda la vida antes que ayudar como capitán a una plantilla que lucha por no descender. Siempre creí que Romero solo pasa de largo por el Tottenham, que para él es solo un escalón hacia Argentina. Ahora mismo estoy muy amargado».
Varios blogs y redes del club ardieron con críticas hacia el central, cuyo futuro parece incierto, aunque el equipo se mantenga en la categoría. Romero, con contrato hasta 2029, se recupera y aspira a jugar el Mundial con Argentina.
Los Spurs se han estabilizado tras su mala racha inicial: con Roberto De Zerbi han sumado ocho puntos en seis partidos.