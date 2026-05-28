Según Fabrizio Romano, Filipe Luis fichará por el AS Mónaco y firmará hasta 2028. Thiago Scuro negoció en secreto con el brasileño, y el Leverkusen se queda sin él.
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¡Una de las opciones preferidas ha desaparecido del mercado de forma inesperada! El Bayer Leverkusen sufre un duro revés en la búsqueda de entrenador
Según Sky, Filipe Luis era la opción preferida para el banquillo del Bayer 04. Sin embargo, tras su fichaje por el Flamengo, la dirección deportiva, liderada por Simon Rolfes y Fernando Carro, baraja de nuevo las «opciones B y C».
Tras su fichaje fallido, las opciones B y C cobran nuevo protagonismo. Los otros candidatos son Oliver Glasner, del Crystal Palace, y Andoni Iraola, del AFC Bournemouth, libres desde el 1 de julio tras decidir no renovar.
Glasner conquistó el miércoles su segunda copa europea con los Eagles tras ganar la Europa League con el Eintracht Fráncfort en 2022. En la final de la Conference League, su equipo venció 1-0 al Rayo Vallecano.
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Hjulmand estabiliza al Bayer Leverkusen tras la pesadilla de ten Hag
Aunque el Leverkusen aún no lo ha confirmado, la salida de Hjulmand este verano parece segura pese a que su contrato vence en 2027. El técnico danés, de 54 años, reemplazó a Erik ten Hag poco después del inicio de la temporada, tras el enfrentamiento de este último con la dirección deportiva, parte del cuerpo técnico y varios jugadores.
Con él al mando, el equipo se estabilizó, pero no alcanzó la Champions. Cayó en semifinales de Copa ante el Bayern, en octavos de Europa League frente al Arsenal y terminó sexto en la Bundesliga. Resultados insuficientes para mantener su puesto.
El equipo rara vez convenció y varios fichajes costosos no justificaron su precio. Por ello, se planea empezar de cero con un nuevo técnico.
El AS Mónaco, por su parte, despide a Sebastien Pocognoli tras apenas seis meses: las derrotas ante Lille y Estrasburgo al final de la temporada le costaron la clasificación europea.