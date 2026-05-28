¡Una de las opciones preferidas ha desaparecido del mercado de forma inesperada! El Bayer Leverkusen sufre un duro revés en la búsqueda de entrenador

Según Sky, Filipe Luis era la opción preferida para el banquillo del Bayer 04. Sin embargo, tras su fichaje por el Flamengo, la dirección deportiva, liderada por Simon Rolfes y Fernando Carro, baraja de nuevo las «opciones B y C».

Tras su fichaje fallido, las opciones B y C cobran nuevo protagonismo. Los otros candidatos son Oliver Glasner, del Crystal Palace, y Andoni Iraola, del AFC Bournemouth, libres desde el 1 de julio tras decidir no renovar.

Glasner conquistó el miércoles su segunda copa europea con los Eagles tras ganar la Europa League con el Eintracht Fráncfort en 2022. En la final de la Conference League, su equipo venció 1-0 al Rayo Vallecano.