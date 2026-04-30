Una curiosa apuesta sobre cerveza antes de su fichaje por el FC Bayern: Leon Goretzka deja en ridículo a Mario Basler

«Recuerdo un programa de Doppelpass en el que Mario Basler y Peter Neururer hicieron una apuesta», dijo Goretzka en una entrevista con la revista del club 51, refiriéndose a su fichaje sin coste de traspaso en 2018 del Schalke 04 al Bayern.

En aquel momento, el exjugador del FCB y el exentrenador de la Bundesliga discutían si tenía sentido que el joven Goretzka fichara por el club más grande de Alemania. Basler pronosticó que el centrocampista sería un fracaso, pese a llegar gratis.

«Basler dijo que no jugaría ni cinco partidos con el Bayern; al final han sido muchos más. Ni sé si Peter Neururer recibió sus cajas de cerveza», recordó con ironía.

Basler había preguntado: «¿Se impondrá en el Bayern? ¿Estará satisfecho con solo cinco partidos?». Neururer respondió que, si se recuperaba y seguía progresando, sería titular. «¿En el primer año?», preguntó Basler, y Neururer aceptó la apuesta.