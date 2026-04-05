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FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP
Karim Malim

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Una comparación que pone las cosas en perspectiva... ¿Por qué parecen más graves los errores de Arbeloa que las derrotas de Alonso?

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X. Alonso
Álvaro Arbeloa
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Las cifras son preocupantes

El diario «ElDesmarque» ha revelado unos dramáticos giros en la lucha por el título de la Liga española, después de que el Real Madrid recibiera un duro golpe que le ha hecho perder gran parte de sus esperanzas de competir por el título, tras la victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid por 2-1, y eso solo unas horas después de que el equipo blanco cayera derrotado ante el Real Mallorca por el mismo marcador.

El diario señaló que esta derrota supone la quinta del entrenador Álvaro Arbeloa desde que se hizo cargo del primer equipo, igualando así el número de derrotas que sufrió Xabi Alonso durante la temporada antes de su marcha, pero en diez partidos menos, lo que refleja el aumento de la presión sobre el joven entrenador.

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    Cifras similares... y caminos diferentes

    Según el diario «ElDesmarque», Arbeloa ha dirigido al equipo en 18 partidos desde su ascenso desde el filial, en los que ha logrado 13 victorias frente a 5 derrotas, sin haber registrado ningún empate hasta la fecha.

    Por su parte, Xabi Alonso ha disputado 28 partidos, en los que ha logrado 20 victorias y 3 empates frente a 5 derrotas, sin contar su participación en la Copa Mundial de Clubes, donde ganó 4 partidos y empató uno, antes de sufrir una dura derrota ante el París Saint-Germain por 4-0 en semifinales.

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  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Las diferencias entre los adversarios sacan a la luz la verdad

    El diario «ElDesmarque» señaló que una de las principales diferencias entre las experiencias de Alonso y Arbeloa radica en el tipo de rivales ante los que sufrieron esas derrotas.

    Alonso cayó en grandes enfrentamientos, entre los que destacan la derrota en el derbi de la capital ante el Atlético de Madrid por 5-2, y la derrota en el «Santiago Bernabéu» ante el Celta de Vigo por 2-0, además de su derrota en Europa ante el Liverpool en «Anfield» por 1-0, y ante el Manchester City por 2-1, además de la derrota ante el Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa de España, derrota que aceleró su marcha.

    Por su parte, las derrotas de Arbeloa se produjeron ante equipos de menor peso, ya que cayó ante el Benfica por 4-2 en la Liga de Campeones, ante el Osasuna por 2-1 en La Liga, así como ante el Getafe por un gol a cero (su única derrota en casa), además de la derrota ante el Real Mallorca por 2-1 y, por último, la derrota por 3-2 ante el Albacete en la Copa del Rey, en su primer partido con el equipo.

    En cuanto a las cifras, la media de puntos de Xabi Alonso es de 2,24 puntos por partido, frente a los 2,17 de Arbeloa, una diferencia mínima en términos numéricos, pero que tiene un gran significado en cuanto a rendimiento y estabilidad.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    La Liga de Campeones... La última oportunidad

    En medio de esta situación, Arbeloa se aferra a una última esperanza: la Liga de Campeones, donde se prepara para un duelo de alto nivel contra el Bayern de Múnich en cuartos de final.

    Arbeloa se encuentra a siete puntos del Barcelona en la lucha por la Liga, lo que convierte a la competición continental en el único salvavidas para rescatar su temporada y, tal vez, también su futuro en el equipo. ¿Se convertirá esta oportunidad en un momento histórico de redención o será el principio del fin?

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