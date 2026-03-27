Una cifra de traspaso desorbitada: ¿fracasará el fichaje soñado del FC Barcelona?

No obstante, si los catalanes se atrevieran a dar el paso e intentaran fichar al jugador de 26 años, los nerazzurri querrían, como mínimo, recibir una suma acorde en concepto de compensación. Al fin y al cabo, Bastoni tiene contrato con el Inter hasta finales de junio de 2028.

En el Barça, el internacional italiano es considerado el candidato favorito para reforzar una defensa central con poca profundidad y que, en la presente temporada, ha mostrado un rendimiento a veces irregular. Se dice que el director deportivo del Barcelona, Deco, es un gran admirador de Bastoni y, por ello, según los informes, ya ha estado varias veces en Milán para hacerse una idea personal de la situación y sentar las bases para un traspaso en verano.

En el equipo catalán solo hay cuatro centrales en la plantilla: Pau Cubarsi, Eric García, Ronald Araujo y Andreas Christensen, que actualmente está lesionado y, de todos modos, apenas ha jugado. Antes de la temporada, el veterano y titular Íñigo Martínez fue cedido a Arabia Saudí sin que se le sustituyera.