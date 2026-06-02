¡«Una cifra astronómica» y una oferta por escrito! El FC Bayern prepara un fichaje sorpresivo

Según Fabrizio Romano, el Bayern negocia con Saibari desde que Gordon rechazó la oferta. El marroquí quiere fichar este verano. Sky añade que el club alemán ya presentó una propuesta formal al jugador y a su agencia.

Según Sky, el lunes hablaron el técnico Vincent Kompany y el director deportivo Max Eberl con el jugador y sus asesores, aunque el club sigue en contacto con otros candidatos.

En Eindhoven, Saibari tiene contrato hasta 2029 y espera conocer las pretensiones del campeón holandés sobre su cláusula de rescisión. También se rumorea el interés de Galatasaray y París Saint-Germain.

El Eindhovens Dagblad añade que el PSV conoce el interés del FCB en su estrella y exige una “cantidad astronómica”.

Se habla de más de 60 millones de euros. Cifra que, según rumores, el Bayern ya se había fijado como tope al intentar fichar a Anthony Gordon. Por tanto, la exigencia del PSV no sería un obstáculo definitivo para el club bávaro. No obstante, Sky menciona «límites financieros claros», sin dar una cifra.

Con la posible venta de Joao Palhinha, el Bayern espera obtener este verano los ingresos necesarios para financiar nuevas incorporaciones. Contrario a informes recientes que indicaban su posible regreso al Sporting de Lisboa, el centrocampista preferiría quedarse en el Tottenham Hotspur, según Romano. El club inglés, que evitó el descenso por poco y tuvo a Palhinha cedido desde Múnich la temporada pasada, cuenta con una opción de compra de unos 30 millones de euros y, según los rumores, estaría dispuesto a ejercerla.