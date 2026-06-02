Varios medios coinciden: tras fracasar en la contratación de Anthony Gordon, el FC Barcelona busca ahora a Ismael Saibari, del PSV Eindhoven, para reforzar la delantera.
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¡«Una cifra astronómica» y una oferta por escrito! El FC Bayern prepara un fichaje sorpresivo
Según Fabrizio Romano, el Bayern negocia con Saibari desde que Gordon rechazó la oferta. El marroquí quiere fichar este verano. Sky añade que el club alemán ya presentó una propuesta formal al jugador y a su agencia.
Según Sky, el lunes hablaron el técnico Vincent Kompany y el director deportivo Max Eberl con el jugador y sus asesores, aunque el club sigue en contacto con otros candidatos.
En Eindhoven, Saibari tiene contrato hasta 2029 y espera conocer las pretensiones del campeón holandés sobre su cláusula de rescisión. También se rumorea el interés de Galatasaray y París Saint-Germain.
El Eindhovens Dagblad añade que el PSV conoce el interés del FCB en su estrella y exige una “cantidad astronómica”.
Se habla de más de 60 millones de euros. Cifra que, según rumores, el Bayern ya se había fijado como tope al intentar fichar a Anthony Gordon. Por tanto, la exigencia del PSV no sería un obstáculo definitivo para el club bávaro. No obstante, Sky menciona «límites financieros claros», sin dar una cifra.
Con la posible venta de Joao Palhinha, el Bayern espera obtener este verano los ingresos necesarios para financiar nuevas incorporaciones. Contrario a informes recientes que indicaban su posible regreso al Sporting de Lisboa, el centrocampista preferiría quedarse en el Tottenham Hotspur, según Romano. El club inglés, que evitó el descenso por poco y tuvo a Palhinha cedido desde Múnich la temporada pasada, cuenta con una opción de compra de unos 30 millones de euros y, según los rumores, estaría dispuesto a ejercerla.
- AFP
¿Candidato al FCB? Ismael Saibari marcó un golazo contra el Bayern
El Bayern de Múnich busca un delantero polivalente para las bandas y como recambio de Harry Kane.
Gordon parecía el candidato ideal y, según rumores, el Bayern ya tenía acuerdo con el inglés, pero el jugador escogió el FC Barcelona, que pagará hasta 80 millones de euros al Newcastle United.
Ahora el candidato es Saibari, jugador marroquí que puede actuar en ambas bandas, de diez o incluso de nueve.
En la derrota 1-2 del Eindhoven frente al Bayern en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, a finales de enero, Saibari jugó como delantero y marcó un gol espectacular que igualó temporalmente el partido. Su combinación de técnica, dinamismo y olfato goleador habría convencido a los responsables del FCB, liderados por el director deportivo Max Eberl.
¿Aumentará Ismael Saibari su valor en el Mundial?
Saibari se formó en las canteras de RSC Anderlecht y KRC Genk. En 2020 pasó del sub-21 de Genk al filial del PSV y, gracias a sus buenas actuaciones, subió al primer equipo para la temporada 2022/23.
En las dos últimas campañas se convirtió en una pieza clave del PSV, contribuyó a los títulos ligueros y brilló en la Champions, como en su gol al Bayern.
Su valor podría subir aún más si brilla con Marruecos en el próximo Mundial, ya que el PSV podría pedir entonces un traspaso mayor. Saibari es titular en el centro del campo marroquí y ya fue clave en la Copa Africana de Naciones. La Copa del Mundo arranca para él y su selección con el duelo estelar ante Brasil; con Escocia y Haití como rivales restantes, el objetivo mínimo de Marruecos es avanzar a la fase eliminatoria.
- Getty Images Sport
¿Le interesa al FC Bayern? Las estadísticas de Ismael Saibari con el PSV Eindhoven
Partidos
142
Goles
42
Asistencias
29
Títulos
3 veces campeón de Holanda y 2 veces ganador de la Copa de Holanda.