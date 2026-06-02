«¡Una cifra astronómica!» El Bayern de Múnich prepara un fichaje sorpresa para la delantera

Según Romano, el Bayern y Saibari ya negocian. Las conversaciones aceleraron tras el ‘no’ de Gordon. El marroquí quiere fichar este verano por el club alemán.

En Eindhoven, Saibari tiene contrato hasta 2029 y espera que el campeón holandés fije su cláusula de rescisión. También se rumorea el interés de Galatasaray y París Saint-Germain.

El Eindhovens Dagblad añade que el PSV conoce el interés del Bayern y exige una “cantidad astronómica” por su estrella.

Piden más de 60 millones, cifra que el Bayern ya manejó al intentar fichar a Anthony Gordon. Por tanto, la exigencia económica no sería un obstáculo para el club muniqués.

Además, el club confía en ingresar una cifra importante con la venta de Joao Palhinha, clave para financiar nuevas incorporaciones. Contrario a informes recientes que apuntaban a un regreso al Sporting de Lisboa, el centrocampista preferiría quedarse en el Tottenham Hotspur, según Romano. El club inglés, que evitó el descenso por poco y tuvo a Palhinha cedido desde Múnich la temporada pasada, cuenta con una opción de compra de unos 30 millones de euros y, según los rumores, estaría dispuesto a ejercerla.