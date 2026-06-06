«Una buena señal para nosotros»: Antonee Robinson brilla, Malik Tillman muestra versatilidad y Miles Robinson sufre. Ganadores y perdedores tras la derrota de EE. UU. ante Alemania

CHICAGO -- La selección masculina de Estados Unidos encajó un gol a los 60 segundos del partido de despedida del sábado. La primera reacción del seleccionador, Mauricio Pochettino, fue de frustración. A nadie le gusta recibir un gol tan pronto, ni siquiera en los amistosos, o «partidos no oficiales», como prefiere llamarlos Pochettino.

Su segunda reacción, sin embargo, fue emoción: con ese gol, él y su equipo tenían algo que aprender.

«Pensé que habíamos tenido suerte», afirmó. «Enfrentarnos a una situación en la que encajamos un gol ante un equipo como Alemania, con jugadores de primer nivel, es un reto increíble para ver cómo reaccionamos, mostramos carácter, demostramos unidad y jugamos bajo presión.

«En ese momento estaba triste y enfadado, pero luego todo cambió; creo que fue una suerte poder ver la reacción del equipo».

Pese a perder 2-1, Pochettino obtuvo lo que buscaba. Estados Unidos respondió dominando la primera parte ante un rival del top 10 mundial y marcó su gol, un disparo fulminante de Antonee Robinson que entusiasmó al público de Chicago. Los locales merecieron el segundo, pero no llegó, y Alemania, con más acierto, sentenció tras varios cambios en la segunda parte.

Los amistosos no se juzgan solo por el marcador, y Pochettino, que prefiere ganar, valoró sobre todo la reacción del equipo. La obtuvo el sábado en el último ensayo antes del Mundial. Con los partidos de verdad a la vista, cree que su equipo está más preparado que antes, y ese era el objetivo.

«Fue un partido igualado; las estadísticas lo demuestran», añadió. «Estoy muy contento con el compromiso y la mentalidad del equipo. Debemos estar satisfechos, es una buena señal».

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