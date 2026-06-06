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Antonee Robinson, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

«Una buena señal para nosotros»: Antonee Robinson brilla, Malik Tillman muestra versatilidad y Miles Robinson sufre. Ganadores y perdedores tras la derrota de EE. UU. ante Alemania

Winners & losers
USA
Alemania
FEATURES
Analysis
USA vs Alemania
Amistosos
A. Robinson
F. Balogun
M. Robinson
K. Havertz
M. Tillman

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos perdió ante Alemania en su último amistoso antes del Mundial, aunque Mauricio Pochettino vio avances: Antonee Robinson marcó un gol espectacular, Malik Tillman brilló en una posición más retrasada y Miles Robinson volvió a tener un partido complicado.

CHICAGO -- La selección masculina de Estados Unidos encajó un gol a los 60 segundos del partido de despedida del sábado. La primera reacción del seleccionador, Mauricio Pochettino, fue de frustración. A nadie le gusta recibir un gol tan pronto, ni siquiera en los amistosos, o «partidos no oficiales», como prefiere llamarlos Pochettino.

Su segunda reacción, sin embargo, fue emoción: con ese gol, él y su equipo tenían algo que aprender.

«Pensé que habíamos tenido suerte», afirmó. «Enfrentarnos a una situación en la que encajamos un gol ante un equipo como Alemania, con jugadores de primer nivel, es un reto increíble para ver cómo reaccionamos, mostramos carácter, demostramos unidad y jugamos bajo presión.

«En ese momento estaba triste y enfadado, pero luego todo cambió; creo que fue una suerte poder ver la reacción del equipo».

Pese a perder 2-1, Pochettino obtuvo lo que buscaba. Estados Unidos respondió dominando la primera parte ante un rival del top 10 mundial y marcó su gol, un disparo fulminante de Antonee Robinson que entusiasmó al público de Chicago. Los locales merecieron el segundo, pero no llegó, y Alemania, con más acierto, sentenció tras varios cambios en la segunda parte.

Los amistosos no se juzgan solo por el marcador, y Pochettino, que prefiere ganar, valoró sobre todo la reacción del equipo. La obtuvo el sábado en el último ensayo antes del Mundial. Con los partidos de verdad a la vista, cree que su equipo está más preparado que antes, y ese era el objetivo.

«Fue un partido igualado; las estadísticas lo demuestran», añadió. «Estoy muy contento con el compromiso y la mentalidad del equipo. Debemos estar satisfechos, es una buena señal».

GOAL analiza los ganadores y perdedores del Soldier Field...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    GANADOR: Antonee Robinson

    Pocos remates lucen tan limpios: volea, a la primera, imposible de superar. Aunque el Mundial aún no ha comenzado, el gol de Robinson podría ser el mejor del verano para la selección estadounidense.

    «Vi el balón venir y pensé: ‘lanzarme, pegarle fuerte, apuntar y, si se iba, volver a intentarlo’. Por suerte entró», recordó.

    Alemania se había adelantado pronto y, aunque EE. UU. había mejorado, hacía falta más vida. Llegó con el trueno de volea de Robinson, que dio energía al Soldier Field.



    Robinson no suele anotar, pero en ocasiones brilla. Alemania lo comprobó.

    «Le pregunté si alguna vez había golpeado un balón mejor que ese, y él dice que sí», recordó entre risas su compañero de equipo desde hace mucho tiempo, Tim Ream. «Fue un remate increíble. En cuanto el balón salió disparado y lo vi, pensé: “¿Lo va a hacer?”, y efectivamente, lo hizo».

    • Anuncios
  • Miles RobinsonGetty

    PERDEDOR: Miles Robinson

    Robinson comparte la culpa del gol tempranero de Alemania.

    Fue una jugada a balón parado perfecta que los alemanes ejecutaron con precisión. Nico Schlotterbeck bloqueó la visión de Tim Ream en el área, eliminando a uno de los defensas clave de Estados Unidos en estas situaciones. Así, Robinson quedó solo ante Kai Havertz y, como hizo la estrella del Arsenal en la final de la Liga de Campeones, no falló: marcó antes de que nadie pudiera pestañear.

    Ante Senegal su error costó un gol, y este inicio frente a Alemania tampoco fue brillante. Quedó pendiente su redención.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    GANADOR: Malik Tillman

    El sábado, a Tillman se le pidió jugar de forma ligeramente distinta: en ocasiones debía retrasarse más en el centro del campo, junto a Tyler Adams y Weston McKennie. La estrategia funcionó, pues Tillman no tuvo grandes dificultades ante la fuerte selección alemana.

    «Es una posición diferente en defensa», reconoció Tillman. «Pero aún así me da mucha libertad».

    El centrocampista del Bayer Leverkusen aprovechó esa libertad: fue el que más ocasiones creó (tres), ganó seis de nueve duelos, realizó cuatro entradas y tres pases al último tercio. Su presión marcó la diferencia para Estados Unidos desde una posición nueva.

    «A veces he jugado de seis», admitió. «Sé qué hacer, cómo moverme, cómo llegar al balón. Sí, creo que soy bastante flexible en cuanto a posiciones».

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Folarin Balogun

    Fue un día difícil para Balogun, no por lo que hizo, sino por lo que no pudo hacer.

    En 72 minutos apenas tocó el balón 20 veces y dio solo nueve pases, incluido un centro raso ante la portería que pasó frente a Sergino Dest. Pasó más tiempo corriendo para abrir espacios que recibiendo el balón, y la defensa alemana lo neutralizó casi por completo.

    Aun así, hubo momentos en los que podría haberse desmarcado: Tillman perdió una ocasión de pasársela al estar en fuera de juego, y Pulisic retuvo el balón en jugadas en las que podría haberlo habilitado. Dest tuvo algunos buenos momentos por la derecha, pero ninguno terminó en un pase que le permitiera rematar a puerta.

    Aun así, mostró destellos y se mantuvo involucrado. Querrá más toques, más ocasiones y más influencia cuando lleguen los partidos que realmente importan.

  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    GANADOR: Kai Havertz

    Havertz tiene un don para marcar pronto. Esta vez su gol temprano no solo abrió el marcador, sino que encaminó la victoria de su equipo.

    El delantero alemán marcó a los 60 segundos y ya suma dos tantos tempraneros consecutivos, incluido el de la final de la Liga de Campeones, donde fue el único destacado del Arsenal antes de perder con el París Saint-Germain. Esta vez su equipo marcó el segundo gracias a otra jugada suya.

    Leroy Sané marcó el gol de la victoria, pero fue el primer toque y pase de Havertz el que le dio la oportunidad. Un gol, una asistencia y, al final, un 2-1: un buen día para Havertz que le ayuda a olvidar la decepción de la última Champions.