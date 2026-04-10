¿Una bomba sobre Max Verstappen tras la crisis de personal? Al parecer, la superestrella de la Fórmula 1 ya «no tiene futuro» en Red Bull

Ayer jueves, Red Bull anunció que Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen desde hace años, dejará el equipo a más tardar en 2028 para fichar por McLaren como director de competición.

Tras las salidas del jefe de aerodinámica Adrian Newey Tras las salidas de Adrian Newey, quien fichó por Aston Martin, y del asesor Dr. Helmut Marko, que se retiró de la Fórmula 1, Verstappen perdería con Lambiase a otro colaborador clave: ambos trabajaban juntos desde 2016 y conquistaron cuatro títulos mundiales.

Su contrato vence en 2028, pero incluye cláusulas que le permitirían marcharse antes. Si al llegar el receso estival no está entre los tres primeros del campeonato, una cláusula de salida le autorizaría a dejar el equipo a final de año.