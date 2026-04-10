Según F1-Insider, cada vez es más claro que el piloto neerlandés no tiene futuro en la escudería británico-austriaca.
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¿Una bomba sobre Max Verstappen tras la crisis de personal? Al parecer, la superestrella de la Fórmula 1 ya «no tiene futuro» en Red Bull
Ayer jueves, Red Bull anunció que Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen desde hace años, dejará el equipo a más tardar en 2028 para fichar por McLaren como director de competición.
Tras las salidas del jefe de aerodinámica Adrian Newey Tras las salidas de Adrian Newey, quien fichó por Aston Martin, y del asesor Dr. Helmut Marko, que se retiró de la Fórmula 1, Verstappen perdería con Lambiase a otro colaborador clave: ambos trabajaban juntos desde 2016 y conquistaron cuatro títulos mundiales.
Su contrato vence en 2028, pero incluye cláusulas que le permitirían marcharse antes. Si al llegar el receso estival no está entre los tres primeros del campeonato, una cláusula de salida le autorizaría a dejar el equipo a final de año.
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¿Se irá Max Verstappen a Mercedes o abandonará la Fórmula 1?
Este escenario no es improbable: el Red Bull no ha sido competitivo en las tres primeras carreras. Por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren, es la cuarta fuerza del grupo. El mejor resultado de Verstappen fue un sexto puesto en Melbourne, por lo que está noveno en el Mundial.
Desde hace meses se rumorea que el piloto de 28 años quiere dejar Red Bull: o cambia de equipo o se va de la Fórmula 1. Mercedes suena como destino posible, pues se duda de la continuidad de George Russell.
Max Verstappen: estadísticas de su carrera
Títulos mundiales
Participaciones en carreras
Victorias
Poles
Podios
Vueltas rápidas
Puntos en el Mundial
4
236
71
48
127
37
3456,5