«Me da pena que no se quede en el FC Bayern. Me duele que se tenga que ir; es una verdadera lástima», declaró en el programa «Doppelpass» de Sport1. A sus 57 años, Basler cree que Goretzka aún puede reforzar al campeón alemán y recomienda al entrenador Vincent Kompany alinearlo desde el inicio en el próximo partido contra el París Saint-Germain.
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«Una barbaridad»: un exjugador no entiende la decisión del FC Bayern de Múnich y pide a Vincent Kompany que actúe contra el PSG
Basler no entiende por qué, ya en la ida contra los franceses, Aleksandar Pavlovic fue el elegido para el doble seis y no Goretzka. Para él, Goretzka es «el más sólido» y debería ser titular en la vuelta. Además, considera «una barbaridad» que el Bayern le deje marchar gratis en vez de renovarle: «Reúne todas las cualidades, tanto defensivas como ofensivas. No entiendo que lo dejen marchar», se quejó el técnico de 57 años sobre su antiguo club.
No obstante, en 2018, durante el programa «Doppelpass», Basler había mostrado grandes dudas sobre su fichaje del Schalke 04 al Bayern y cuestionó si el mediocampista lograría imponerse en la Säbener Straße. Goretzka lo recordó en una entrevista con la revista del club 51, donde mencionó una apuesta al respecto con el legendario entrenador Peter Neururer.
Basler lo reconoce: «No lo recuerdo, pero puedo equivocarme una vez cada diez años. Entonces pensé que el salto del Schalke al Bayern era demasiado grande. Es fantástico que haya evolucionado así». Finalmente, ha cambiado de opinión y hasta ha pedido disculpas al jugador.
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Kimmich: ¿La despedida de Goretzka? «Muy emotiva»
Además de Basler, Joshua Kimmich, compañero de Goretzka desde hace años, también miraba con nostalgia a una despedida cada vez más cercana. «Se nota que es consciente de que el tiempo se acaba. Es muy emotivo para todos, también para mí. Llevamos mucho tiempo jugando juntos. Es mucho tiempo cuando, como profesional, tienes una carrera de entre diez y quince años y llevas ocho en el Bayern de Múnich. Es algo muy intenso», explicó Kimmich tras el empate 3-3 (1-2) contra el 1. FC Heidenheim, en el que Goretzka destacó con dos goles.
El director deportivo Max Eberl lo elogió: «¿Leon? Genial. Hace un año y tres cuartos le dijimos que sería difícil, y rindió muy bien. El verano pasado le advertimos que podría ser complicado, y se recuperó». En invierno, tras saber que el Bayern no renovaría su contrato, decidió quedarse en Múnich. «Tuvo buen olfato», añadió Eberl.
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Goretzka abandona el FC Bayern de Múnich sin coste alguno
A finales de enero, el Bayern anunció que no renovaría el contrato del internacional, vigente hasta junio de 2026. Por tanto, Goretzka, con 69 partidos con la selección, dejará el club alemán al terminar esta temporada, tras ocho años, sin coste de traspaso.
Llegó en 2018 procedente del Schalke 04 y, desde entonces, ha jugado 309 partidos con el club bávaro. Bajo las órdenes de Kompany, ha sido la tercera opción en el centro del campo esta temporada, por detrás de Kimmich y Pavlovic, pero aun así ha disputado 45 partidos, en los que ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias.