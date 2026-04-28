«Una avalancha de mentiras»: Julián Álvarez responde airadamente a los nuevos rumores sobre su fichaje por el Barcelona antes del enfrentamiento del Atlético de Madrid contra el Arsenal en la Liga de Campeones

Antes de la ida de semifinales de la Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Arsenal, Álvarez calmó el revuelo sobre su futuro. Frustrado por los constantes rumores que lo sitúan en el Camp Nou este verano, el campeón del mundo pidió no darles importancia.

«Intento no darle demasiada importancia a lo que dicen, porque cada semana salen cosas nuevas», afirmó. «No quiero gastar energía en eso; me centro en lo que hacemos en el Atlético. Lo que se publica a menudo se convierte en una bola de nieve de mentiras, y no puedo salir a aclarar o desmentir todo».