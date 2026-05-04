A sus 40 años, Manuel Neuer sigue defendiendo la portería del Bayern y podría renovar pronto por una temporada más. Así se convierte en el quinto jugador de más edad de las grandes ligas europeas. En lo más alto de la lista está Dante, excompañero de Neuer, que con 42 años sigue jugando con regularidad como capitán del OGC Niza tras ganar el triplete con el Bayern en 2013.
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¡Un vídeo lo convirtió en un icono! Pep Guardiola quería clonar mil veces a la nueva promesa del FC Bayern como entrenador
Sin embargo, el defensa central brasileño, afectado por problemas de salud cada vez más graves, renuncia en verano a su puesto en la clasificación personal y regresa de forma inesperada al FC Bayern como entrenador. Dante se hace cargo del segundo equipo en la Regionalliga Bayern, la cuarta división. Con su experiencia como jugador y su alegría de vivir, se espera que refuerce la exitosa cantera.
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Dante se convirtió en «Pai» y obtuvo sus títulos de entrenador
Dante se prepara desde hace años para entrenar. Mientras jugaba, obtuvo todos los títulos de entrenador y, el año pasado, la licencia Pro de la UEFA. «Quiero ser entrenador», afirmó en 2024 a Sport Bild. «Por eso colaboro con los equipos juveniles del Niza y he hablado con grandes técnicos como Lucien Favre o Thomas Tuchel».
En Niza le llaman «Pai» —“padre” en portugués—, pues mentoriza a los jóvenes; entre ellos estuvo Flavius Daniliuc, quien en 2020 pasó del Bayern al Niza.
«Dante se ha convertido en un referente muy importante para mí», declaró Daniliuc, ahora en el FC Basilea, a SPOX. «Siempre le pedía consejo sobre cómo mejorar y él me ayudó con una paciencia increíble». Dante lo resume así: «Quiero ayudar a los jóvenes talentos a desarrollarse y sacar el máximo partido a su carrera». Y el mejor ejemplo de ello es él mismo.
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«Y la copa también»: Dante ganó el triplete con el FC Bayern
En 2004, con 18 años, Dante dejó Brasil para fichar por el OSC Lille de Francia. Como contó a Transfermarkt, se prometió: «Lo darás todo y te quedarás hasta el final». Después de jugar en varios equipos belgas, fichó por el Borussia Mönchengladbach. En 2012 el Bayern lo fichó por solo 4,7 millones de euros. Karl-Heinz Rummenigge lo calificaría después como «uno de nuestros mejores fichajes de los últimos años».
Poco antes de su llegada, el equipo muniqués había perdido de forma dramática la final en casa y todos los demás títulos. Como central fiable y eterno animador, el entonces jugador de 29 años contribuyó al impresionante resurgimiento que culminó con el triplete de 2013.
Sin embargo, se perdió la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart, pues ya estaba concentrado con Brasil para la Copa Confederaciones, torneo que terminó ganando junto a Luiz Gustavo.
Aun así, contribuyó al ambiente del tercer título enviando un vídeo legendario a sus compañeros. Con un alemán torpe pero ferviente, cantaba: «Ganamos la liga, ganamos la Champions, ¡y la Copa también, y la Copa también!». Así se convirtió en figura de culto y favorito de la afición bávara.
Pep Guardiola: «Me gustaría tener mil Dantes en mi equipo»
Con Pep Guardiola como entrenador, Dante mantuvo su puesto de titular en la defensa junto a Jérôme Boateng, aunque sus minutos disminuyeron en la temporada 2014/15. Tras varias convocatorias en el banquillo, Guardiola lo incluyó de nuevo en el once inicial en abril de 2015 para el partido contra el Borussia Dortmund. El Bayern ganó 1-0 y, tras el partido, Guardiola declaró: «Me gustaría tener mil Dantes en mi equipo».
Sin embargo, no jugó ni un minuto en las semifinales perdidas ante el FC Barcelona en la Liga de Campeones ni contra el BVB en la Copa DFB. Ese verano fichó por el VfL Wolfsburgo y en 2016 se fue al Niza. Ahora regresa al FC Bayern.
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Sebastian Hoeneß y Martin Demichelis hicieron carrera
Sebastian Hoeneß demostró que el filial del Bayern puede ser un trampolín para entrenadores. En 2020 ganó la Tercera División con jugadores como Josip Stanisic y Angelo Stiller. Tras un paso por el TSG Hoffenheim, fue subcampeón con el VfB Stuttgart, clasificó a la Liga de Campeones, ganó la Copa DFB y se convirtió en uno de los técnicos más cotizados de Alemania, incluso candidato al Real Madrid.
Entre 2021 y 2022, Martín Demichelis —que, al igual que Dante, jugó en el Bayern— dirigió al filial. Después ganó la liga argentina con River Plate y hoy lucha con el RCD Mallorca por evitar el descenso en España. Su sucesor, Holger Seitz, ha fracasado cuatro veces en ascender a la 3.ª Liga. Esta temporada el equipo muniqués quedó décimo. Ahora Seitz asume otras funciones en el campus.
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¿Quién será el asistente de Dante en el filial del Bayern?
Bajo la dirección de Christoph Freund, el filial formará a jóvenes entrenadores, idealmente con pasado como jugadores del Bayern, como Demichelis o Dante. Freund ya impulsó un proyecto similar en el RB Salzburgo, de donde salieron Marco Rose, Adi Hütter y Matthias Jaissle.
«Buscamos activamente jóvenes talentos como entrenadores e intentamos ficharlos pronto, al igual que hacemos con los jugadores con talento, y seguir formándolos en nuestra academia», declaró Freund durante su etapa en Salzburgo en una entrevista con SPOX. «Al igual que con los jugadores, también tenemos una lista de reserva para los entrenadores».
Dante tendrá a su lado un asistente experimentado que conozca el campus y la Liga Regional; por eso, a pesar de los rumores, probablemente no sea Franck Ribéry, cuyo estatus especial generaría demasiado revuelo. Hace un año, en Transfermarkt, Dante explicó su filosofía: «Quiero que mis jugadores se levanten felices de ir al entrenamiento, que sientan que con este entrenador siempre se divierten y aprenden». Y, de paso, ganar alguna copa.
De Lille a Niza, pasando por Múnich: las etapas de la carrera de Dante en Europa.
Periodo Club 2004-2006 OSC Lille 2006–2007 Royal Charleroi 2007–2009 Standard de Lieja 2009-2012 Borussia Mönchengladbach 2012–2015 Bayern de Múnich 2015–2016 VfL Wolfsburgo Desde 2016 OGC Niza