¡Un vídeo lo convirtió en un icono! Pep Guardiola quería clonar mil veces a la nueva promesa del FC Bayern como entrenador

Dante se prepara desde hace años para entrenar. Mientras jugaba, obtuvo todos los títulos de entrenador y, el año pasado, la licencia Pro de la UEFA. «Quiero ser entrenador», afirmó en 2024 a Sport Bild. «Por eso colaboro con los equipos juveniles del Niza y he hablado con grandes técnicos como Lucien Favre o Thomas Tuchel».

En Niza le llaman «Pai» —“padre” en portugués—, pues mentoriza a los jóvenes; entre ellos estuvo Flavius Daniliuc, quien en 2020 pasó del Bayern al Niza.

«Dante se ha convertido en un referente muy importante para mí», declaró Daniliuc, ahora en el FC Basilea, a SPOX. «Siempre le pedía consejo sobre cómo mejorar y él me ayudó con una paciencia increíble». Dante lo resume así: «Quiero ayudar a los jóvenes talentos a desarrollarse y sacar el máximo partido a su carrera». Y el mejor ejemplo de ello es él mismo.