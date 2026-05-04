Dante se prepara desde hace años para entrenar. Mientras jugaba, obtuvo todos los títulos de entrenador y el año pasado logró la licencia Pro de la UEFA. «Sin duda, quiero ser entrenador», declaró Dante en 2024 a Sport Bild. «Para ello, ya estoy ayudando en Niza de vez en cuando en los entrenamientos de nuestros equipos juveniles y últimamente he hablado con muchos grandes entrenadores, como Lucien Favre o Thomas Tuchel».

En Niza le llaman «Pai» (padre en portugués). Es mentor de los jóvenes; lo fue de Flavius Daniliuc, quien en 2020 pasó de la cantera del Bayern a Niza para debutar como profesional.

«Dante se ha convertido en un referente muy importante para mí», declaró Daniliuc, ahora en el FC Basilea, a SPOX. «Siempre le pedía consejo sobre cómo mejorar, y él me ayudó con una paciencia increíble». Dante lo resume así: «Quiero ayudar a los jóvenes talentos a desarrollarse y sacar el máximo partido a su carrera». Él es el mejor ejemplo de ello.