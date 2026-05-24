El diario deportivo español «Marca» criticó la ausencia de la superestrella del Real Madrid por considerarla una falta de respeto.
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«Un síntoma de la desorganización en el equipo»: duras críticas a Vinicius Junior por su comportamiento durante la despedida de Dani Carvajal del Real Madrid
Según el periódico, la actuación de Vinicius fue «otro síntoma de la desorganización del equipo». Mientras Carvajal se despedía con honor, el brasileño parecía más preocupado por encontrar la playa perfecta.
Marca insiste: el delantero ya está de vacaciones anticipadas, pues su prioridad es llegar en óptimas condiciones al Mundial, torneo en el que participará bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.
Una temporada sin títulos para despedir a Carvajal y Alaba
Carvajal jugó el sábado su último partido con el Real Madrid, en la victoria 4-2 ante el Athletic de Bilbao, y se mostró muy emocionado durante su despedida en el campo. El español ha disputado 451 partidos oficiales y ha ganado 27 títulos en 13 años.
El contrato de Alaba con el club también vence este verano. Llegó en 2021 procedente del Bayern y conquistó dos Champions con los blancos.
Pese a ello, esta temporada se marchan sin títulos. El Real Madrid se rindió ante el Barcelona en una caótica LaLiga, cayó sorpresivamente ante el Albacete de Segunda en Copa del Rey, perdió contra el Bayern en cuartos de la Champions y volvió a ceder la Supercopa ante los culés. «El viejo Madrid —profundamente arraigado en la tradición— se despide entre los aplausos de la afición; mientras que el Madrid que ha desperdiciado la temporada sigue girando en torno a sí mismo», resumió Marca.
Vinicius Junior: estadísticas de la temporada 2025/26
Juegos 53 Goles 22 asistencias Asistencias 14