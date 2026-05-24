«Un síntoma de la desorganización en el equipo»: duras críticas a Vinicius Junior por su comportamiento durante la despedida de Dani Carvajal del Real Madrid

Carvajal jugó el sábado su último partido con el Real Madrid, en la victoria 4-2 ante el Athletic de Bilbao, y se mostró muy emocionado durante su despedida en el campo. El español ha disputado 451 partidos oficiales y ha ganado 27 títulos en 13 años.

El contrato de Alaba con el club también vence este verano. Llegó en 2021 procedente del Bayern y conquistó dos Champions con los blancos.

Pese a ello, esta temporada se marchan sin títulos. El Real Madrid se rindió ante el Barcelona en una caótica LaLiga, cayó sorpresivamente ante el Albacete de Segunda en Copa del Rey, perdió contra el Bayern en cuartos de la Champions y volvió a ceder la Supercopa ante los culés. «El viejo Madrid —profundamente arraigado en la tradición— se despide entre los aplausos de la afición; mientras que el Madrid que ha desperdiciado la temporada sigue girando en torno a sí mismo», resumió Marca.