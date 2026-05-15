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Un rival de Lionel Messi en la MLS explica por qué se rió ante el mejor jugador argentino de todos los tiempos durante un enfrentamiento en el campo que nunca iba a terminar en «pelea»
Los ídolos se convierten en rivales
La final de la Leagues Cup 2025 entre Sounders e Inter Miami representó un desafío especial para Vargas, quien admiró de niño a Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Durante el partido, que los Sounders ganaron 3-0, el centrocampista de Alaska protagonizó un enfrentamiento con varias estrellas del Miami. Un video viral mostró a Vargas riendo y colocando su brazo sobre un frustrado Messi, lo que avivó las especulaciones sobre su acalorado intercambio.
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Incredulidad en el fragor de la batalla
Tras el partido, Vargas admitió que, pese a respetar a las estrellas veteranas, su competitividad prevaleció. En declaraciones a ESPN, dijo: «Nunca fue mi intención provocarlos. Pero, dado cómo se desarrollaron las cosas y cómo jugué, quizá sí se sintieron provocados. Para mí, el objetivo era que el equipo ganara; [Messi, Busquets, Suárez y Alba] me enseñaron eso».
Una risa ante una leyenda
Vargas explicó que su reacción ante el enfado de Messi se debió más al carácter surrealista de la situación que a la malicia. Y añadió: «Si hubiera sido otro, quizá me habría dejado llevar, pero como era Messi, me reí. Pensé: “Eres Messi, el mejor de la historia, ¿te frustras por mí?” Me hizo gracia.
Intenté no picarme, pero nunca pensé en pelearme con él. Solo pensaba: “¿Por qué te enfadas conmigo? Puedes hacer lo que quieras en el campo; yo no soy nadie a tu lado”. Por eso me reí, aunque quizá él lo interpretó de otra forma.
Quizá creyó que me burlaba, pero no fue así. No supe cómo reaccionar; fue muy especial, pero debía hacer mi trabajo y jugar bien».
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Comienza la aventura europea
Tras aquel partido, Vargas dejó la MLS para desafiar el máximo nivel al fichar por el Atlético de Madrid este año. Tras cinco exitosas temporadas en Seattle, donde ganó dos títulos y se consolidó como gran promesa, el joven llega al Metropolitano. Ahora busca hacerse un hueco en el disciplinado centro del campo de Diego Simeone, donde su recién adquirida madurez y experiencia ante rivales de élite serán clave.