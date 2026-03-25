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«Un resultado histórico»: el Barcelona logra una increíble victoria por 6-2 a domicilio ante el Real Madrid, y el equipo femenino repite la famosa hazaña inspirada por Lionel Messi y Thierry Henry en la Liga de Campeones
Una actuación digna de la Liga de Campeones
El Barcelona, subcampeón del año pasado, ofreció una lección magistral de fútbol eficaz en el feudo de su mayor rival, logrando una abultada ventaja de 6-2 que se lleva de vuelta a Cataluña. La centrocampista Guijarro, que marcó el ritmo durante todo el partido, elogió la forma en que el equipo ejecutó su plan de juego, logrando un resultado que recuerda a la famosa victoria del equipo masculino en el Santiago Bernabéu en 2009, cuando jugadores de la talla de Lionel Messi, Thierry Henry y Xavi hicieron trizas a sus rivales.
En declaraciones a TV3 y a la UEFA tras el pitido final, Guijarro expresó su satisfacción por el esfuerzo colectivo. «Ha sido un partido muy completo, digno de la Liga de Campeones. Ese tercer gol nos vino muy bien tras el 1-2 para llegar al descanso con una amplia ventaja», afirmó.
- AFP
Establecer paralelismos con la historia
El marcador de 6-2 provocó inevitablemente comparaciones con el legendario Clásico masculino de 2009, en el que el equipo de Pep Guardiola se impuso por el mismo margen en el Santiago Bernabéu. Guijarro no tardó en reconocer la importancia del resultado, al tiempo que señaló que la identidad del equipo sigue siendo el factor más importante para la plantilla.
Cuando se le preguntó por el emblemático marcador, la centrocampista balear se mostró humilde, pero orgullosa del hito alcanzado por el actual grupo. «Ha sido un resultado histórico, pero seguiremos con nuestra forma de jugar», afirmó, haciendo hincapié en que el estilo de juego sigue siendo el sello distintivo de esta era del Barcelona.
Dominio táctico y toma de decisiones
Más allá de los goles, Guijarro destacó la inteligencia mostrada por las jugadoras sobre el terreno de juego. El Barcelona, que ya ha levantado el trofeo en tres ocasiones a lo largo de su historia, demostró su gran experiencia al saber manipular la estructura defensiva del Real Madrid. Esto les permitió crear numerosas ocasiones, neutralizando con eficacia los intentos del equipo local de ejercer una presión alta durante los 90 minutos.
Guijarro explicó los matices tácticos que llevaron a la victoria: «Elegimos bien los pases. Cuándo abrir el juego, cuándo acelerar la jugada... Nos sentimos cómodos con el balón, supimos salir de su presión y crear ocasiones. Sus dos goles quizá se podrían haber evitado, pero debemos estar contentos, orgullosos y felices por lo que hemos hecho en este partido».
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De cara al Spotify Camp Nou
A pesar de la ventaja de cuatro goles, la plantilla del Barcelona no da nada por sentado. En el seno del equipo hay un claro deseo de rematar la faena por todo lo alto ante su propia afición en el partido de vuelta, el 2 de abril, con la esperanza de que el encuentro suponga otro hito para el fútbol femenino en España.
Guijarro ya espera con ilusión el ambiente del partido de vuelta y anima a la afición a acudir en masa. Concluyó diciendo: «A ver si en el partido de vuelta podemos repetirlo y el Camp Nou se llena para verlo». Con la eliminatoria muy a su favor, el Barça parece destinado a las semifinales, continuando su búsqueda de la gloria europea.