¿Un regreso inesperado con consecuencias drásticas? Al parecer, la estrella del PSG está decidida a fichar por el Real Madrid

Hakimi ascendió del equipo juvenil al primer equipo del Real Madrid en 2017 y fue cedido durante dos años al Borussia Dortmund en 2018, donde logró dar el salto a la primera división. Al finalizar su cesión, el Inter de Milán se hizo con los servicios del lateral por 43 millones de euros, ya que en el Real Madrid habría tenido que esperar su turno detrás de jugadores como Marcelo o Dani Carvajal.

En el Inter, Hakimi siguió madurando, pero solo permaneció un año en la metrópoli lombarda antes de que le llamara París, que pagó 68 millones de euros por el jugador, que hoy tiene 27 años. Con el PSG ganó la Liga de Campeones la temporada pasada, en cuya final los franceses arrollaron por 5-0 al Inter, el antiguo club de Hakimi.