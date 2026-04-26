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Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Un refuerzo para Viktor Gyokeres? El Arsenal «está atento a la situación de Endrick», mientras los Gunners siguen de cerca al jugador descartado por el Real Madrid durante su cesión al Lyon

Endrick
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V. Gyoekeres
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Según informes, el Arsenal sigue de cerca el futuro incierto de Endrick en el Real Madrid, mientras Mikel Arteta busca reforzar su ataque este verano tras actuaciones irregulares frente a la portería. La joven promesa brasileña recupera su reputación cedido en el Lyon, y ya no se descarta una salida definitiva del Bernabéu.

  • Los Gunners buscan reforzar su delantera

    El Arsenal busca renovar su ataque tras una temporada bajo presión. Pese a fichar al sueco Viktor Gyokeres por una cifra elevada, el delantero no ha convencido del todo.

    Con la probable salida de Gabriel Jesús y las dudas sobre Leandro Trossard y Gabriel Martinelli, Arteta busca un delantero versátil. Endrick, capaz de actuar como ‘9’ o en la banda, encaja en el perfil de edad y en los requisitos tácticos del equipo londinense, y según CaughtOffside el Arsenal está «atento» a la situación de la joven estrella brasileña.

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  • FBL-FRA-CUP-LYON-LAVALAFP

    Endrick recupera su mejor forma en Francia

    Tras una etapa frustrante en España, donde Xabi Alonso le dio pocos minutos, Endrick ha recuperado su puntería durante su cesión en la Ligue 1. Su padre, Douglas Sousa, lamentó recientemente la estancia del joven en Madrid, afirmando que el gigante español le «quitó su terreno de juego» al mantenerlo en el banquillo. El joven de 19 años se ha convertido en una revelación para el Lyon con actuaciones decisivas que lo han devuelto al radar de la élite europea.

  • El verano de la incertidumbre en Madrid

    Tras una temporada decepcionante, se espera que el Real Madrid renueve su plantilla. El plan inicial era ceder a Endrick sin opción de compra, pero los problemas económicos y el cambio directivo podrían forzar su venta definitiva.

    Además, el Arsenal no solo sigue a Endrick: también contactó con los agentes de Arda Güler y fue informado sobre la posible salida de Eduardo Camavinga. El club blanco podría tener que aprobar ventas de alto perfil para equilibrar sus cuentas, lo que abriría una puerta antes cerrada.


  • EndrickGetty Images

    Se avecina una decisión para este verano

    Endrick quiere triunfar en el Real Madrid, pero el cuerpo técnico del Arsenal cree que jugar con regularidad en Londres le ayudaría más a crecer. Sus buenos partidos en Francia, incluido uno frente al PSG, muestran que ya está listo para liderar la delantera de un grande de Europa.

    De momento, el jugador se centra en cerrar la temporada en Francia y en ganarse un lugar en la selección brasileña para el Mundial. Aunque su sueño es triunfar con la camiseta blanca, la incertidumbre sobre su futuro en el Bernabéu podría llevarle a valorar la oferta de la Premier League y el proyecto de Arteta en el norte de Londres.