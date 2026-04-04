En el FC Bayern se ha consolidado una nueva tendencia esta temporada. Siempre que los partidos lo permiten, los jugadores jóvenes tienen cada vez más oportunidades de jugar con el primer equipo. Por ejemplo, el lateral izquierdo Deniz Ofli (18) y el defensa central Filip Pavic debutaron incluso en la Liga de Campeones, en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta de Bérgamo.
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Un refuerzo inesperado para Luis Díaz: ¿ofrece el Bayern de Múnich una nueva prueba de su nueva estrategia de fichajes?
Con 16 años, un mes y 27 días, Pavic es ahora el jugador más joven que ha vestido la camiseta del FC Bayern en la Liga de Campeones. «Los chicos han estado a la altura de la confianza depositada en ellos», elogió después el director deportivo Max Eberl.
Antes que ellos, otros siete adolescentes de la cantera ya habían jugado con el primer equipo esta temporada: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, cedido ahora al Fulham), Felipe Chávez (18, cedido ahora al 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) y, por supuesto, Lennart Karl (17).
En el club más laureado de Alemania se ha consolidado un nuevo estilo de cantera del que ahora también se benefician los jugadores cedidos, que forman parte de una nueva estrategia de fichajes. Así, Noel Aseko regresará al FC Bayern al final de la temporada y luchará en verano por un puesto en la plantilla que quedará libre en el centro del campo tras la marcha de Leon Goretzka. Aseko se ha consolidado en el Hannover 96 como jugador clave y internacional juvenil, y aporta un gran físico y, ahora, incluso peligro de gol.
Aunque el club de Baja Sajonia ejerció la opción de compra acordada hace año y medio por el jugador de 20 años, el FC Bayern activó inmediatamente la opción de recompra. La tendencia actual en el FCB es prescindir de fichajes caros y, en su lugar, cubrir las posiciones de suplentes en la plantilla con talentos propios.
Así ocurrió con Karl, que despegó como suplente en las bandas y en la mediapunta de Michael Olise, Jamal Musiala y Serge Gnabry, y que ahora incluso es probable que vaya al Mundial con la selección alemana. Y así debería ser también con Aseko, que en verano puede consolidarse como aspirante, competidor y suplente en el club más laureado de Alemania.
Y es posible que esta «nueva» tendencia también resulte una suerte para otra cesión del Bayern.
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Kompany «toma nota con satisfacción» de la evolución de Ibrahimovic en Heidenheim
Y es que Arijon Ibrahimovic está viviendo por fin una cesión bastante satisfactoria. Aunque es muy probable que, al final de la temporada, el 1. FC Heidenheim se encuentre en puestos de descenso directo, en este equipo modesto de la Bundesliga está consiguiendo algo que rara vez había tenido antes en su carrera profesional: minutos de juego regulares al más alto nivel.
Y es que sus anteriores cesiones en la Serie A italiana, con el Lazio de Roma y el Frosinone, fueron en realidad desastres de mediana gravedad. En el Lazio jugó apenas 19 minutos en el primer semestre de 2025. En el Frosinone, en la temporada 2023/24, sumó al menos 594 minutos de juego, aderezados con dos goles.
Cifras de las que el extremo ofensivo quizá solo pueda reírse con amargura, teniendo en cuenta su situación actual en Heidenheim. Bajo las órdenes del entrenador Frank Schmidt, Ibrahimovic es lo que comúnmente se describiría como «insustituible». En casi el 80 % de los casos forma parte del once inicial, suele jugar los 90 minutos completos y, junto con Marnon Busch, es el mejor asistente de un equipo muy limitado en ataque (3). De hecho, ya se encuentra entre los cinco jugadores de la Bundesliga con más sprints (559), y en cuanto a carreras intensas ocupa el undécimo puesto de la liga con 1800, uno por detrás de Michael Olise (1825).
No hay duda: Ibrahimovic ha dado más de un paso adelante en la presente temporada. Ahora surge la pregunta de cómo continuará su trayectoria a partir de aquí. Según informa el portal transfermarkt.de, Vincent Kompany, en particular, ha tomado «nota con beneplácito» de los progresos de Ibrahimovic.
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¿Ibrahimovic como suplente de Díaz o se despide definitivamente del Bayern de Múnich?
Según esto, se está barajando seriamente la posibilidad de seguir contando con Ibrahimovic tras su regreso a Múnich y de incorporarlo al primer equipo como suplente del habitual titular Luis Díaz, al igual que Lennart Karl lo es para Olise en el otro lado del campo. Es probable que a Ibrahimovic le guste esta idea, ya que, en realidad, no se plantea volver a salir cedido. Así lo dejó claro ya en invierno en una entrevista con el az.
«No quiero que me vuelvan a ceder. Me gustaría tener un club fijo», dijo hace unos meses. Si, a pesar del nuevo estilo juvenil y del enfoque en los talentos de la cantera, las cosas no salieran bien en el FC Bayern, el internacional alemán sub-21 tiene otras opciones. Su contrato en Múnich se extiende hasta 2027, por lo que podría reportar al campeón récord al menos una indemnización por traspaso en verano.
Al parecer, vuelve a haber interés por parte de la Serie A, concretamente del Cagliari y la Fiorentina; también el Villarreal y otros tres clubes españoles tendrían a Ibrahimovic en su punto de mira. También parece posible que se quede en la Bundesliga; según Transfermarkt, cuatro clubes cuyos nombres no se han revelado habrían puesto sus ojos en el jugador nacido en Núremberg, y al parecer Ibrahimovic también habría llamado la atención del Brighton & Hove, uno de los principales destinos del scouting internacional.
Pero lo que más le gustaría sería volver a intentarlo en «su» FC Bayern. Desde 2018, Ibrahimovic ha pasado por todas las categorías inferiores del club. Con el equipo sub-19 llegó a marcar 23 goles y dar 19 asistencias en 41 partidos. La merecida recompensa llegó el 11 de febrero de 2023, cuando pudo debutar en la Bundesliga con la camiseta del campeón récord contra el VfL Bochum. Sin embargo, a eso solo le siguieron tres breves apariciones. Pero es posible que ahora le asignen una responsabilidad mayor en la Säbener Straße.
Arion Ibrahimovic: datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Heidenheim 27 1 3 2.010 Frosinone 18 2 1 594 FC Bayern 4 - - 29 Lazio de Roma 2 - - 19