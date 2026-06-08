Karl, de 18 años, ya estuvo de baja un mes al final de la temporada pasada por una lesión muscular. Ahora, con la selección alemana, sufrió una rotura de fascias poco antes del Mundial. Se perderá el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Según la revista kicker, en el Bayern ya no creen en coincidencias: David Santos Daiber, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo y Vincent Manuba también padecen lesiones musculares.

La reciente lesión de Karl ha vuelto el tema «aún más candente» en el FCB, según kicker. La postura es clara: se debe analizar internamente para evitar tantas lesiones en el futuro.