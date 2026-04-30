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Un posible comprador presenta una oferta por los Vancouver Whitecaps con la intención de trasladar el equipo a Las Vegas
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¿Qué ha pasado?
Informes indican que los propietarios de la MLS se reunieron para debatir una posible reubicación, lo que generó un movimiento en redes para mantener al equipo en Vancouver. El club emitió un comunicado el lunes, y la MLS siguió reuniéndose con autoridades locales.
«El club ha enfrentado retos estructurales bien documentados en torno a la economía del estadio, el acceso a las instalaciones y las limitaciones de ingresos, lo que ha dificultado atraer a compradores comprometidos con mantener el equipo en Vancouver», afirmó el club en el comunicado del lunes. «Durante los últimos 16 meses hemos mantenido conversaciones serias con más de 100 partes interesadas y, hasta la fecha, no ha surgido ninguna oferta viable que permita mantener el club aquí. Si existe un grupo de propietarios locales con la visión y los recursos necesarios para trazar un camino a seguir, les instamos a que den un paso al frente».
La MLS también envió un comunicado a GOAL a principios de esta semana:
«El grupo de propietarios de los Whitecaps ha contribuido al crecimiento del fútbol en Vancouver y en toda Canadá. Sin embargo, la economía del estadio, las restricciones de programación y la falta de apoyo gubernamental y empresarial han generado desafíos estructurales que complican el futuro del club», escribió el portavoz de la MLS, Dan Courtemanche.
“Seguimos buscando una solución sostenible para que los Whitecaps sigan creciendo en Vancouver, pero también debemos garantizar la salud de la liga y evaluaremos todas las opciones, incluido el interés de otros mercados e inversores”.
¿Quién es Gustavson?
Gustavson, de 30 años, es nieto de B. Wayne Hughes, fundador de Public Storage. Forbes estima el patrimonio de su madre, Tamara, en 8.500 millones de dólares.
Según The Athletic, se ha comprometido a construir un estadio específico de fútbol en Las Vegas como parte de la candidatura. Reside en esa ciudad y participó en el programa «Name, Image, and Likeness» de su alma máter, la Universidad del Sur de California.
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Lo que se dijo
«Las Vegas es conocida mundialmente como destino para millones de visitantes al año y cuenta con una creciente comunidad de aficionados al fútbol», afirmó el grupo de Gustavson en un comunicado. «Un grupo de inversores liderado por Grant Gustavson ha presentado una oferta a la MLS para su consideración.
El proyecto se financiará con capital privado y es independiente de los recientes proyectos de estadio en la ciudad. En las próximas semanas compartiremos más detalles, pero, por respeto a la liga y a la comunidad, hoy no podemos revelar información específica. Seguiremos trabajando para lograr un resultado positivo para el deporte, los aficionados, la liga y Las Vegas».
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¿Y ahora qué?
En la cancha, los Whitecaps son segundos en la Conferencia Oeste tras llegar a la final de la MLS Cup el año pasado. El sábado visitan al LA Galaxy en el sur de California.