¡Un porcentaje de duelos ganados de casi el 100 %! Un futuro internacional alemán tendrá que esperar un milagro

En verano, Jander fichó por el Southampton por la considerable suma de 12 millones de euros, lo que lo convierte, tras Stefanos Tzimas (26,5 millones de euros), en la segunda venta más cara de la historia del 1. FC Núremberg. Jander no tardó mucho en adaptarse a la gran ciudad inglesa. En el equipo de su compatriota y entrenador Tonda Eckert, desempeña un papel fundamental y es titular indiscutible.

Como jugador polivalente, este nativo de Münster convence tanto en ataque como en defensa —a principios de marzo, su porcentaje de duelos ganados era de casi el 98 % (¡!)—, y destaca por su resistencia a la presión, su seguridad con el balón y su inteligencia de juego. Eckert suele alinearlo como centrocampista defensivo, pero también puede actuar como ocho o diez y organizar el juego. A nivel individual, todo parece encajar, pero los problemas surgen a nivel de equipo.

El Southampton, que descendió a la Championship tras quedar último en la Premier League y ahora quiere volver inmediatamente, tuvo un comienzo de temporada de lo más malo: solo se ganó uno de los diez primeros partidos. En la recta final de la temporada, los Saints se muestran ahora completamente transformados. Llevan ya doce partidos sin conocer la derrota, han ganado nueve de ellos y han sumado la impresionante cifra de 30 de los 36 puntos posibles.

En la tabla de la Championship, el Southampton ocupa actualmente el sexto puesto, es decir, aún en la última plaza de los play-offs. Sin embargo, a falta de siete jornadas para el final, la diferencia con el segundo clasificado, el Middlesbrough, es ya de ocho puntos, y el Wrexham acecha en séptima posición, empatado a puntos con el Southampton. En el mejor de los casos, los Saints participarían en los play-offs de ascenso junto a otros equipos y serían allí los grandes outsiders.

En los últimos 21 años, solo el West Ham (2005) y el Blackpool (2010) lograron ascender a la Premier League tras terminar sextos en la temporada. Por lo tanto, se necesitaría un pequeño milagro para que el Southampton, en teoría el peor equipo, llegara a los play-offs.