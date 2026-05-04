Tras revisar el VAR, el árbitro validó el gol de los Red Devils. El United llegó al descanso 2-0 y el Liverpool solo reaccionó en la segunda parte.

En la rueda de prensa posterior, Slot evitó hablar de la mano y se quejó de otra situación: «La semana pasada vi a mi portero en el suelo y el árbitro no detuvo el partido. Hoy un rival estaba fuera del campo y el árbitro detuvo el partido, aunque nosotros queríamos seguir», se quejó el técnico del LFC.

«Este tipo de decisiones nos han perjudicado en todos los partidos; es una constante toda la temporada», añadió.