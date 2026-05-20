Alemania puede respirar tranquila: ¡ya se ha encontrado al culpable! En este país, cuando algo sale mal, siempre debe haber un responsable. Si la selección alemana decepcionara en el próximo Mundial, sea cual sea su rendimiento, el análisis de los errores ya está hecho.
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¡Un partido desastroso! Julian Nagelsmann se perjudicó con decisiones cuestionables
Tras la eliminación en el Mundial de Catar 2022, dejamos de lado los detalles deportivos y miramos el panorama general. Entonces se debatió qué postura política y qué opiniones eran adecuadas, algo que, según algunos, afectó al rendimiento del equipo.
Cuatro años después, el debate se centra en el presente, en estos días al cierre de la temporada de la Bundesliga. «Habrá decisiones que quizá no se entiendan», anticipó el seleccionador Julian Nagelsmann el 1 de marzo en una extensa entrevista con la revista kicker, donde criticó a varios jugadores sin que se lo pidieran.
Y acertó: aunque aún no se haya anunciado la lista definitiva para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, esto ya es un hecho. La principal razón es el descontrolado desastre de comunicación en torno al regreso de Manuel Neuer como portero titular, que ha sacudido la credibilidad de Nagelsmann ante la opinión pública y, probablemente, también ante parte de la plantilla.
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A Nagelsmann le esperan varios tropiezos
Aunque no es culpa exclusiva de Nagelsmann, desde hace días los medios filtran los nombres de los jugadores que serán convocados o que podrán irse de vacaciones. Estas filtraciones molestan a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y, en tal cantidad, resultan perjudiciales; además, no son tan frecuentes en otras grandes selecciones.
Por eso, se esperan pocas sorpresas el jueves: la incertidumbre ya se disipó. Ahora, lo más interesante serán las explicaciones de Nagelsmann, sobre todo en la portería.
Ya sea por el descenso de Joshua Kimmich al centro del campo, anunciado por Nagelsmann, o por sus declaraciones contradictorias sobre los roles de Leon Goretzka y, sobre todo, de Aleksandar Pavlovic, a quien recientemente desmintió enelprograma Aktuelles Sportstudio. Sin olvidar el caso de Deniz Undav, del que el propio Nagelsmann es el principal responsable.
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Su paso por «Sportstudio» perjudicó a Nagelsmann.
El sábado compareció Nagelsmann en la ZDF. Cumplió con una cita fijada hace tiempo, aunque ya había retrasado la convocatoria de la plantilla. Su presencia generó grandes expectativas, sobre todo tras el enfrentamiento mediático entre Neuer y Oliver Baumann apenas unas horas antes.
Sin embargo, decepcionó: no mencionó nada sustancial sobre la plantilla y llegó a afirmar que ni siquiera había visto la lista de 55 jugadores que se debe enviar a la FIFA. Hubiera sido mejor que se quedara en casa. Pero, tal como se desarrolló, su comparecencia le ha perjudicado sin duda.
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Nagelsmann ha experimentado una evolución negativa sorprendente
Desde entonces, en innumerables secciones de comentarios de medios y ciudadanos se nota el descenso de crédito de Nagelsmann, que ha sufrido un sorprendente giro negativo.
Hace dos años, durante la Eurocopa que Alemania organizó, el técnico de 38 años gozó de gran popularidad y altos índices de aprobación. Ahora, expertos como Uli Hoeneß critican con dureza su gestión, y la opinión pública también ha virado a lo negativo.
A pocos días de la convocatoria y del debut en la fase de grupos, no hay rastro de optimismo pese a que Alemania ha ganado los últimos siete partidos. Parece imposible que Nagelsmann revierta la situación el jueves a partir de las 13:00.
Los partidos de la fase de grupos de Alemania en el Mundial 2026
Partido Fecha Alemania vs. Curaçao 14 de junio, 19:00 (hora alemana) Alemania vs. Costa de Marfil 20 de junio, 22:00 h (hora alemana) Alemania vs. Ecuador 25 de junio, 22:00 (hora alemana)