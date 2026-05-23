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«Un momento muy difícil»: Kylian Mbappé rinde un emotivo homenaje a uno de sus «mejores compañeros» en el Real Madrid tras la confirmación de la marcha de David Alaba
Mbappé reflexiona sobre un vínculo especial
Mbappé ha usado las redes sociales para lamentar la inminente salida de Alaba del Real Madrid. El contrato del austriaco vence pronto y no se renovará, cerrando una etapa de grandes éxitos en el Bernabéu, con varios títulos, entre ellos la Liga de Campeones.
En una emotiva publicación en Instagram, Mbappé subrayó lo mucho que ha significado para él el veterano defensa durante su tiempo juntos en España: «Hermano mío, es muy difícil cerrar este capítulo contigo», comenzó el francés.
De rivales a amigos íntimos
Mbappé y Alaba se conocían antes de ser compañeros en Madrid; se habían enfrentado en partidos europeos e internacionales. En su homenaje, Mbappé explicó cómo pasaron de rivales a tener uno de los vínculos más importantes de su carrera.
Mbappé añadió: «Eres un gran jugador y una persona aún mejor. Antes eras un gran rival, luego te convertiste en uno de mis mejores compañeros aquí, y ahora puedo decir que eres un amigo que me ha regalado el fútbol».Instagram Stories
Alaba se despide tras una temporada difícil
Desde su llegada gratis del Bayern en 2021, el jugador de 33 años ha vivido momentos difíciles. Alaba se hizo titular enseguida, pero las lesiones le han limitado cada temporada. Este curso solo ha jugado 15 partidos, cinco como titular.
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¿Qué le depara el futuro a Alaba?
Alaba, de 33 años, valorará sus opciones tras el Mundial. Su experiencia y versatilidad en la defensa despiertan el interés de las principales ligas.
Se especula con un posible fichaje por la Serie A italiana, aunque también tendría ofertas lucrativas en la Major League Soccer de Estados Unidos y en la Liga Profesional de Arabia Saudí.