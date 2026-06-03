«Un momento de orgullo»: Harry Kane posa junto a su figura de cera en el Madame Tussauds, en un homenaje al delantero de Inglaterra antes del Mundial

Kane se ha unido a la élite deportiva de Madame Tussauds Londres. El delantero inglés admitió que fue «raro» ver su réplica por primera vez. El jugador del Bayern, que está en Miami, trabajó con los artistas del museo para perfeccionar cada detalle, desde la equipación de Inglaterra hasta sus botas favoritas.

Sobre esta experiencia surrealista, Kane añadió: «Fue un verdadero honor recibir la llamada de Madame Tussauds. Nunca esperas algo así. Londres es especial para mí, he vivido aquí casi toda mi vida, así que es la ciudad perfecta para mi primera figura; se cierra el círculo».