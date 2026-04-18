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¡Un misterio del Manchester City! Las medallas del triplete se venden por 30 000 £ y el vendedor aún es anónimo
La colección definitiva de City sale a subasta
La colección, que cubre la temporada 2022-23 del club, despertará gran interés entre coleccionistas adinerados e historiadores. Sin embargo, la identidad del vendedor se mantiene en secreto. Se ignora si es un exjugador o un miembro del cuerpo técnico cercano a Pep Guardiola durante esa campaña récord. Al ser contactado por Daily Mail Sport, Budds confirmó que las medallas son un conjunto oficial de la temporada del triplete, aunque el vendedor prefirió permanecer en el anonimato.
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¿Qué incluye el lote sorpresa?
El lote incluye las medallas de la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones, que reflejan los tres grandes títulos que el City ganó en 2023. Según la ficha de la subasta, la medalla de la Premier viene en su caja original y lleva grabado en el reverso «Champions 2022-23». La de la Champions, que celebra el primer título europeo del club, lleva inscripción y cinta. La de la FA Cup incluye cinta y estuche original. Se añaden las medallas de la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA, logradas ese mismo año, completando así un histórico pleno de títulos.
Una oportunidad de inversión única para los aficionados del Manchester City
La puja inicial por el conjunto se ha fijado en 30 000 £, pero los expertos creen que el precio final subirá. Budds estima que las medallas podrían alcanzar entre 50 000 y 80 000 £ al cierre de la subasta. Dada la singularidad de la temporada 2022-23, la colección es una pieza clave de la historia del fútbol moderno. «Esta maravillosa colección ofrece a coleccionistas, aficionados e inversores una oportunidad única de pujar por medallas de una temporada histórica para el equipo de Mánchester», afirmó la casa de subastas. «Estamos muy emocionados por organizar la venta y esperamos que despierte mucho interés».
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Recordando la histórica temporada 2022-23 del Manchester City
El equipo de Guardiola hizo historia al ganar la liga con cinco puntos sobre el Arsenal y, gracias al gol de Rodri contra el Inter, su primera Champions. Dada la dificultad de repetir tal dominio, estos artículos se han convertido en piezas muy codiciadas del fútbol moderno.