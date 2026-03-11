En enero, Edin Dzeko fichó por el FC Schalke 04 sin coste alguno, pero no por motivos económicos. Según informa la revista Sport Bild, había recibido ofertas mejores.
Un millón de euros más de salario que ahora: Edin Dzeko rechazó una oferta aparentemente lucrativa de Francia para fichar por el FC Schalke 04
Mientras que Dzeko percibe un salario anual de 300 000 euros en el Königsblauen, según el informe, en el equipo francés de primera división podría haber ganado incluso 1,3 millones de euros, es decir, un millón más. En febrero, el jugador de 39 años confirmó algo similar en una entrevista con Sport Bild, sin mencionar el nombre del club: «Desde el principio dije que el dinero no me importaba. Tenía otras ofertas que eran mucho más lucrativas. Pero eso no era lo que me importaba. Estaba dispuesto a renunciar al dinero por este club».
Dzeko explicó: «Me pregunté: ¿qué quiero? ¿qué necesito? Llegué a la conclusión de que quería un estadio emotivo con aficionados ruidosos. Un club que me volviera a emocionar. De repente, pensé en el Schalke».
Edin Dzeko marca goles como churros para el FC Schalke 04.
Antes de su cambio en invierno, Dzeko jugaba en el AC Florencia, club de la Serie A. Con el Schalke, ahora está en camino de volver a la Bundesliga: el equipo del entrenador Miron Muslic lidera actualmente la tabla de la 2.ª división. Sin embargo, la cabeza de la tabla está muy reñida: la ventaja sobre el quinto puesto es de solo cinco puntos y aún quedan nueve jornadas por disputar.
Dzeko ha contribuido en gran medida al reciente éxito. El delantero centro no tardó en adaptarse a Gelsenkirchen y está marcando goles como si fuera una cadena de montaje: tras solo siete partidos con su nuevo club, ya suma cinco goles y tres asistencias.
Edin Dzeko: estadísticas en el FC Schalke 04
Juegos 7 Goles 5 Asistencias 3