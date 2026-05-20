AFP
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«Un león no puede quedarse quieto»: Endrick se despide con emoción de la afición del Lyon, mientras la estrella del Real Madrid afirma que su exitosa cesión «daría para una gran película»
Endrick dedica un emotivo mensaje a la afición del OL
Endrick ha anunciado su salida del Lyon tras concluir la cesión de seis meses desde el Real Madrid. El jugador de 19 años publicó un emotivo vídeo en redes, donde reflexiona sobre su crecimiento en Francia tras un periodo complicado en España con pocos minutos. Se va tras la ovación del público del Groupama Stadium en el último Lyon-Lens, muestra del vínculo forjado con la afición en poco tiempo.
En su emotivo discurso, usó la metáfora del león, mascota de su actual club: «En Brasil, cuando alguien pasa por un momento difícil, se dice que debe “matar un león cada día”. Durante varios meses viví una situación a la que ningún deportista debería enfrentarse, pero decidí no matar ni un solo león: opté por convertirme en uno. Aquí encontré lo necesario para recuperar fuerzas, seguir mi instinto, atacar como un león y defender a mi familia y a quienes me acogieron con calor», concluyó el delantero.
- (C)Getty Images
El éxito en Francia genera reclamaciones sobre el «cine»
La cesión fue un acierto para todos. Endrick marcó ocho goles y dio ocho asistencias en 21 partidos, lo que ayudó al Lyon a acabar cuarto en la Ligue 1. El jugador reconoció que la experiencia fue tan transformadora que parecería una película y disfrutó de su etapa lejos de las presiones de Madrid.
Endrick añadió: «Los meses de ansiedad han dado paso a meses de alegría, victorias y aprendizaje. He hecho nuevos amigos, me he acercado más a los que ya tenía y he descubierto que nuestro lugar está dondequiera que estemos, con quienes amamos y nos aman. Por eso, el tiempo que he pasado con ellos y con vosotros daría para una gran película».
Un león de vuelta a Madrid
Aunque Endrick quiere al Lyon, sus contratos le obligan a volver a Brasil. Allí se espera que brille la próxima temporada. Se rumorea que trabajará con José Mourinho, quien regresará al banquillo del Real Madrid. El jugador admite que su corazón sigue en Lyon, pero su carrera le lleva a España con más experiencia que cuando se fue.
«Por desgracia, un león no puede quedarse en un solo lugar», añadió Endrick. «Ahora debo despedirme y emprender un viaje de vuelta más largo, porque me voy con mucho más bagaje del que tenía cuando llegué. Y cuando este viaje termine, llevaré esta ciudad dentro de mí, en mi corazón y en mi memoria. Cada vez que vea la sonrisa de mi hijo, que Dios nos ha dado aquí. Gracias por todo, Lyon, siempre estarás en mi corazón».
- Getty Images Sport
La mirada puesta en el Mundial y en el Bernabéu
El regreso de Endrick a Madrid llega en el mejor momento: Carlo Ancelotti lo convocó para el Mundial con Brasil. Su buen nivel en la Ligue 1 lo convirtió en una apuesta segura para la Seleção, y buscará mantenerlo en la cita mundialista antes de sumarse a la pretemporada madridista.
Mientras el Lyon busca reemplazarlo de cara a la previa de la Champions, la afición madridista espera con ganas su regreso a La Liga. El joven, que antes dejaba su futuro en manos de Dios, ahora tiene claro su camino: volver al Bernabéu y demostrar que es el “león” que fue en Francia.