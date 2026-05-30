Alexander Zverev apareció a la 1:30 de la madrugada, en chanclas, en las entrañas de la pista Philippe-Chatrier, y sabía exactamente lo que quería decir y lo que no. ¿El principal favorito al título del Abierto de Francia tras la eliminación de Jannik Sinner y Novak Djokovic? De eso, Zverev no quiso saber nada tras su exitosa jornada nocturna contra el francés Quentin Halys.
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Un lapsus gracioso y una nueva situación de presión: Alexander Zverev se encuentra de repente ante una oportunidad única en Roland Garros
«Debo centrarme en lo que puedo controlar: mis partidos», afirmó el número tres del mundo, nacido en Hamburgo, tras ganar 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2 al favorito local. «Ahora jugaré contra Frenkie de Jong; el resto no me importa».
El lapsus, tras tres horas de partido, se debió a la hora. Zverev sabe que su rival es Jesper de Jong, quien ya le ganó un set aquí el año pasado.
El neerlandés, actual 106 del mundo, vive una racha sorprendente en el Bois de Boulogne. El neerlandés, de 25 años, perdió la final de la fase previa pero entró al cuadro principal como “lucky loser”. En primera ronda eliminó a la leyenda suiza Stan Wawrinka y, en la tercera, batió en cinco sets al ruso Karen Khachanov, quien venció a Zverev en la final olímpica de Tokio 2021. El alemán deberá darlo todo.
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Alexander Zverev: ahora o nunca tras la eliminación de Sinner en Roland Garros
El tres veces finalista de Grand Slam, único del top 5 aún en el torneo, se muestra satisfecho con su nivel. «Aunque hoy tuve un bajón, siento que mi nivel está», afirmó Zverev. «Haré lo posible por seguir jugando bien en la segunda semana y ganar todos mis partidos».
Zverev cumple su programa con soberbia, pese a las muchas preguntas sobre si, tras los tropiezos de sus rivales en París, le llegará su gran momento.
Tras la eliminación de Sinner, Boris Becker lo señaló como “gran favorito” en Eurosport y Mats Wilander coincidió. «Se presiona mucho porque quiere su primer Grand Slam, y ahora la presión también llega de fuera. Si no lo logra esta vez, muchos creerán que nunca lo conseguirá», añadió el sueco.
Wilander añadió que está convencido de que Zverev ganará un Grand Slam. La oportunidad en París está al alcance.