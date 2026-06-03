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Donny Afroni

Traducido por

Un jugador inglés no incluido en la lista mundialista participará en los amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica

T. Tuchel
Inglaterra
Nueva Zelanda
Costa Rica
Amistosos
World Cup
A. Scott

Thomas Tuchel planea debutar al centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, en los últimos preparativos de Inglaterra para el Mundial. Aunque no entró en la lista definitiva de 26 jugadores, el joven de 22 años será clave en los amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica.

  • Tuchel recurre a la plantilla de reserva para los partidos en Florida

    Según «The Sun», Scott debutará este mes con la selección inglesa, que prepara el Mundial. El jugador del Bournemouth no entró en la lista final, pero viaja a Florida como uno de los cinco suplentes para reforzar los entrenamientos.

    Al faltar varios titulares en la primera fase de la concentración, Scott y los otros reservas participarán en los amistosos. Se espera que el exjugador del Bristol City, clave en la clasificación de los Cherries para la Europa League la pasada temporada, tenga minutos en los dos partidos previos al debut mundialista contra Croacia el 17 de junio.

    • Anuncios
  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Las ausencias en la Liga de Campeones abren la puerta

    La oportunidad para Scott surge por varias llegadas tardías a la sede del equipo en Palm Beach Gardens. Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Noni Madueke, del Arsenal, tienen días extra de descanso tras perder la final de la Liga de Campeones contra el PSG, y Dean Henderson, campeón de la Liga de Conferencias, aún no se ha incorporado.

    Se espera que estos jugadores se incorporen hasta el fin de semana, por lo que Tuchel recurrirá a un grupo “sombra” para cubrir sus ausencias. Junto a Scott, viajarán Rio Ngumoha (Liverpool), Josh King (Fulham), el portero Jason Steele (Brighton) y el joven Ethan Nwaneri (Arsenal), quienes permanecerán con la plantilla durante toda la concentración en Florida.

  • Tuchel elogia la mentalidad de élite de Scott

    Tuchel admitió que dejar a Scott fuera de la lista definitiva de 26 jugadores fue duro, pero elogió su profesionalidad. El jugador estaba en la lista provisional de 55 antes de saber que no viajaría a Norteamérica.

    Al respecto, Tuchel declaró: «Estoy muy contento de que estos chicos estén con nosotros, especialmente Alex, que estaba en la lista de 55 y recibió una llamada decepcionante al saber que no había pasado el primer corte. Su reacción fue extraordinaria: mostró compromiso, ganas de estar en la pretemporada y de acercarse al equipo. Me demostró su carácter y espíritu, así que estoy encantado de que esté con nosotros, pues estuvo a punto de quedarse fuera».

  • Alex-Scott(C)Getty Images

    Aumenta el interés de la Premier League por la estrella de los Cherries

    La convocatoria de Scott llega tras una temporada destacada en el Bournemouth, donde jugó 37 partidos de la Premier League y marcó tres goles. Su habilidad técnica y energía en el centro del campo lo han convertido en uno de los jóvenes talentos ingleses más codiciados; se rumorea que Manchester United, Chelsea y Liverpool siguen de cerca al centrocampista. Aunque los Cherries quieren retenerlo, su negativa a firmar un nuevo contrato ha puesto en alerta a varios clubes.