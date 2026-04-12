Un jugador del Tottenham recibe un brutal cero, y Jamie O'Hara critica a su «lamentable» exequipo tras perder contra el Sunderland

El excentrocampista del Tottenham Jamie O'Hara criticó sin rodeos a la plantilla tras perder por la mínima en el Stadium of Light.

Tras el encuentro, el comentarista calificó de «lamentable» al grupo y le reprochó la falta de garra para pelear la permanencia.

Su frustración llegó al culmen al otorgar un cero al delantero Dominic Solanke, y un uno a Richarlison y Randal Kolo Muani, además de un dos a Conor Gallagher y Destiny Udogie.

En otro tuit, añadió: «Otra actuación vergonzosa de los Spurs; la falta de calidad de estos jugadores es increíble. He visto mejores actuaciones en ligas no profesionales, no veo nada que indique que seamos capaces de mantenernos en la categoría».



