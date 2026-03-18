¿Un indicio de la convocatoria para el Mundial? Julian Nagelsmann parece convocar por primera vez a una gran promesa de la Bundesliga para la selección alemana

Karl había dado el salto al primer equipo del Bayern el verano pasado y se convirtió en una de las revelaciones de esta temporada de la Bundesliga. Especialmente en otoño, el joven brilló una y otra vez, lo que ya entonces hizo que se escucharan voces a favor de su primera convocatoria para la selección absoluta.

Sin embargo, en noviembre Nagelsmann aún no lo convocó; en su lugar, el entonces joven de solo 17 años fue convocado por primera vez para la selección sub-21, donde convenció desde el primer momento. En su debut en el partido de clasificación para la Eurocopa sub-21 contra Malta (6-0), Karl marcó un doblete; unos días más tarde, adelantó a la selección juvenil alemana en la victoria por 2-0 en Georgia.

Desde que Jamal Musiala, que había estado lesionado durante mucho tiempo, regresó a principios de año, el tiempo de juego de Karl en el Bayern se ha reducido ligeramente. No obstante, el zurdo sigue jugando con regularidad; en total, esta temporada suma siete goles y cinco asistencias en 32 partidos.