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Un impulso para Neymar de cara al Mundial: Carlo Ancelotti sugiere que lo llevaría al torneo con una condición
Ancelotti deja la puerta abierta
Neymar sigue con problemas de lesiones desde que volvió de su rotura del ligamento cruzado anterior. Se perdió los primeros diez partidos de la temporada tras una artroscopia en la rodilla izquierda en diciembre. Luego jugó, pero quedó fuera de la convocatoria del Santos en varias ocasiones por problemas físicos y una sanción. Sin embargo, Ancelotti ha aclarado que la puerta sigue abierta para el máximo goleador de la historia del país. En declaraciones a L’Équipe, el técnico italiano reconoció su talla y explicó lo que el exjugador del Barcelona y el PSG debe hacer para asegurarse su billete a Norteamérica.
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El ultimátum de la forma física
Ancelotti ha sido claro: el talento no basta; la preparación física es clave para estar en la convocatoria. No habrá favores para estrellas que no cumplan las exigencias del torneo.
«Neymar puede volver. Ya lo he dicho varias veces: solo convocaré a quienes estén físicamente listos», afirmó Ancelotti. «Tras su lesión de rodilla en diciembre, Neymar se ha recuperado bien y está marcando goles. Debe seguir por ese camino y mejorar su forma física».
Una leyenda en proceso de evaluación
Con 79 goles en 128 partidos, Neymar sigue siendo clave en la historia de la Seleção, y Ancelotti sabe que la afición quiere verle intentar ganar por fin el trofeo que se le ha resistido. «Neymar ya es parte de la historia del fútbol brasileño y, por su talento, es lógico que la gente crea que puede ayudarnos a ganar el próximo Mundial. Ahora está siendo evaluado por la CBF y por mí; tiene dos meses para demostrar que está listo», explicó el entrenador.
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Los partidos decisivos de la liga nacional marcan el inicio.
Neymar puede demostrar su valía desde ya, en unos partidos cruciales de liga con el Santos. Se espera que lideren la delantera este sábado en el Brasileño contra el Atlético-MG en la Vila Belmiro. Si mantiene su forma y evita lesiones, el sueño de un último Mundial sigue vivo.