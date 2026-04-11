Un impulso para Neymar de cara al Mundial: Carlo Ancelotti sugiere que lo llevaría al torneo con una condición

Ancelotti ha sido claro: el talento no basta; la preparación física es clave para estar en la convocatoria. No habrá favores para estrellas que no cumplan las exigencias del torneo.

«Neymar puede volver. Ya lo he dicho varias veces: solo convocaré a quienes estén físicamente listos», afirmó Ancelotti. «Tras su lesión de rodilla en diciembre, Neymar se ha recuperado bien y está marcando goles. Debe seguir por ese camino y mejorar su forma física».