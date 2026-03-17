Un impulso inesperado para el Tottenham: un jugador clave regresa de su lesión dos meses antes de lo previsto, lo que podría dar un nuevo impulso a las esperanzas de remontada en la Liga de Campeones

El entrenador interino Tudor también ha recibido un refuerzo defensivo con el regreso de Cristian Romero a los entrenamientos del primer equipo, tras la ausencia del argentino en el empate 1-1 ante el Liverpool. Romero se vio obligado a perderse el desplazamiento a Anfield tras chocar cabezas con su compañero Joao Palhinha durante la derrota en el partido de ida ante el Atlético, un incidente que Tudor destacó como una prueba más de la «increíble» mala suerte del Tottenham. Aunque el empate contra los Reds supuso la primera vez que los Spurs evitaban la derrota bajo el mando de Tudor, tuvieron que afrontar el partido sin Romero ni Palhinha debido a los estrictos protocolos de conmoción cerebral. A pesar de su regreso al césped, Romero aún deberá ser evaluado minuciosamente según esas mismas directrices médicas antes de que se le autorice a volver a la competición.