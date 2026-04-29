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Un icono de la Premier League aconseja a Cole Palmer que abandone el «tóxico» Chelsea ante los rumores de su fichaje por el Manchester United
Barry advierte sobre el ambiente tóxico del Chelsea
El exjugador del Manchester City ha expresado su preocupación por el ambiente en el vestuario de Stamford Bridge, que podría perjudicar el desarrollo de las jóvenes estrellas del Chelsea. Barry sugirió que jugadores como Palmer quizá tengan que buscar otro equipo para cumplir sus ambiciones.
«Todo jugador quiere un vestuario estable», dijo Barry a Midnite. «Si el ambiente es tóxico, cuesta entrenar y rendir cada día. El vestuario es muy fuerte, pero si dos o tres jugadores dudan del entrenador o de sus métodos, esa inquietud se extiende y afecta al rendimiento de todo el equipo. Si eso ocurre en el Chelsea, el vestuario sufre».
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Rumores sobre el Manchester United y problemas con las lesiones
Las advertencias llegan cuando crecen los rumores sobre un posible fichaje por Old Trafford, pues se asegura que Palmer tentaría volver al noroeste. Aunque el jugador ya desmintió rumores de salida, Barry cree que la falta de un plan a largo plazo acabará pasando factura.
«Cualquier jugador, Cole Palmer u otro, si no ve un futuro estable en el Chelsea, es lógico que él y su agente busquen dónde pueden triunfar, porque la carrera de futbolista es breve», añadió Barry.
Palmer ha sufrido una temporada frustrante por una lesión en la ingle que lo mantuvo de baja 12 semanas, pese a lo cual marcó nueve goles en 22 partidos de Liga.
La reputación de Rosenior como «profesor sustituto»
La situación interna del club alcanzó un punto crítico bajo Rosenior, cuyo breve mandato se vio mermado por la falta de respeto de la plantilla. La discordia reinaba en el vestuario; algunos jugadores se referían al exentrenador con el hiriente apodo de «el profesor sustituto» mientras los resultados empeoraban.
Barry admitió que, una vez el vestuario se vuelve en su contra, un entrenador tiene difícil recuperación: «He vivido momentos así. El técnico ve que un jugador afecta al grupo, quiere deshacerse de él, pero en el fútbol no se puede hacer de la noche a la mañana. Liam Rosenior no habría tenido tiempo de reaccionar», apuntó.
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La búsqueda de la estabilidad continúa
Para Palmer, lo prioritario es recuperar su mejor forma y ganarse un lugar en la lista de Thomas Tuchel para el Mundial con Inglaterra. Sin embargo, los Blues están octavos en la Premier y sufren una sequía goleadora histórica, así que su lealtad podría ponerse a prueba si el club no encuentra la estabilidad que, según Barry, es clave para triunfar.