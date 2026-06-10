Getty
Traducido por
«Un honor y un privilegio»: José Mourinho escribe un emotivo mensaje de despedida del Benfica antes de su regreso al Real Madrid
Adiós a las Águilas
Mourinho, de 63 años, publicó un emotivo mensaje en Instagram agradeciendo al Benfica tras confirmarse su salida. En su breve pero intensa segunda etapa en Lisboa logró una temporada invicta en la liga nacional, el tercer puesto en la Primeira Liga y la Supercopa Cândido de Oliveira.
El exentrenador del Chelsea y el Manchester United agradeció a la directiva y al personal del club. «Gracias al presidente Rui Costa por la oportunidad de trabajar en el Sport Lisboa e Benfica; ha sido un honor. También agradezco al equipo del Benfica Campus por su profesionalidad y dedicación», publicó en su cuentaoficial de Instagram.
- Getty Images
Lazos duraderos con la plantilla del Benfica
Mourinho se despidió de los jugadores que dirigió en la temporada 2025-26. A pesar de regresar al Bernabéu, afirmó que los lazos forjados en Portugal perdurarán. «A los jugadores con los que trabajé, les agradezco de corazón y les deseo lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Me voy convencido de que hemos forjado un vínculo duradero: mi jugador por un día, mi jugador para toda la vida».
El regreso del Real Madrid y el proyecto de Pérez
La salida de Mourinho del Benfica se aceleró por el fuerte interés del Real Madrid en el técnico que, entre 2010 y 2013, rompió el dominio del Barcelona en España. Florentino Pérez hizo de su regreso una pieza clave de su campaña de reelección, y el club actuó rápido para cerrar el acuerdo tras pagar una indemnización de 13 millones de libras (15 millones de euros/17 millones de dólares) al equipo portugués. Su presentación se espera el miércoles, tras confirmarse su salida del Benfica. El martes por la noche, su agente, Jorge Mendes, se reunió con el director general madridista, José Ángel Sánchez, y el jefe de ojeadores, Juni Calafat, en un hotel céntrico para ultimar detalles, según ESPN.
Pérez quiere recuperar las glorias del Bernabéu y ya prepara fichajes millonarios: el club ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez, aunque el Atlético lo rechazó. Es el primer paso de una nueva era de “galácticos” para renovar una plantilla que lleva dos años sin títulos.
- Getty Images Sport
¿Qué les depara el futuro a los Eagles?
Mientras Mourinho se prepara para su presentación oficial en Madrid, el Benfica ya fichó a su sucesor. El gigante lisboeta eligió a una cara conocida para dirigir al equipo en la temporada 2026-27 y evitar un vacío de poder en el Estadio da Luz tras la salida del técnico portugués.
El exentrenador del Fulham y el Sporting de Lisboa, Marco Silva, ha sido confirmado como nuevo técnico. Llega con un contrato hasta 2029 y la misión de mantener la racha invicta de Mourinho en la liga y acercarse a los líderes de Portugal.