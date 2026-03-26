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Antonio RüdigerGetty Images
Marko Brkic

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En periodo de prueba con Nagelsmann, idolatrado en el Real Madrid: Antonio Rüdiger debe brillar en la selección alemana en un papel totalmente nuevo

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Antonio Rüdiger
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Germany

Antonio Rüdiger ha perdido su puesto de líder de la defensa en la selección alemana. Últimamente, las lesiones, los escándalos y sus flojos rendimientos con la camiseta de la selección han acaparado los titulares. De cara al Mundial, se le acaba el tiempo.

Cuando Antonio Rüdiger está en forma, es uno de los titulares indiscutibles de la selección alemana. Al menos, así ha sido por lo general en los últimos años, tanto con Hansi Flick como con el actual seleccionador, Julian Nagelsmann. Sin embargo, en el Mundial de este verano la situación podría ser diferente.

Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, y Jonathan Tah, del FC Bayern de Múnich, le han superado hace tiempo en la defensa central. Últimamente, las lesiones, una interminable lista de polémicas y los malos resultados con la selección alemana han marcado la situación de Rüdiger. La presión sobre el jugador de 33 años va en aumento, por lo que el actual parón internacional es de vital importancia para él.

  • El último partido de Rüdiger con la camiseta de la selección alemana se remonta al 7 de septiembre, cuando se impuso por 3-1 a Irlanda del Norte. Solo unos días antes, el berlinés había protagonizado lo que probablemente fue su peor actuación de las 81 que ha disputado con la selección, en la vergonzosa derrota por 0-2 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial: La estrella del Real Madrid tuvo una participación decisiva en los dos goles encajados. Junto con el lamentable Nnamdi Collins, fue el peor de los peores y simplemente no estuvo a la altura de un jefe de la defensa de la DFB.

    Una actuación que seguramente habrá quedado grabada en la memoria de Nagelsmann, ya que el seleccionador alemán parece haber encontrado ya otra pareja de centrales para el Mundial. En su gran entrevista con kicker a principios de marzo, dejó entrever que le gusta especialmente la combinación Schlotterbeck/Tah: «Creo que lo han hecho muy bien y que también son muy sólidos en la liga. Jona tuvo un comienzo complicado en el Bayern, pero desde entonces se ha mostrado muy sólido. Y Schlotti es, como ya he dicho, un jugador extremadamente importante para nosotros».

    En este sentido, a Schlotterbeck le beneficia su singularidad en la plantilla de la DFB, como destacó el propio Nagelsmann: «Actualmente es nuestro único zurdo y ya hemos tenido enormes problemas en la salida de balón cuando no ha jugado». Esto significa que, en realidad, Rüdiger solo compite con Tah por un puesto de titular en el Mundial, y este es, al fin y al cabo, una figura clave y un jugador decisivo en uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad.

    Nagelsmann elogió a Rüdiger por sus habilidades en el uno contra uno y en espacios reducidos: «Es excepcionalmente bueno en eso, un auténtico maestro del uno contra uno». Al mismo tiempo, sin embargo, dejó claro que necesita a un Rüdiger en plena forma: «Antonio tiene que estar al 100 % en forma y sano. Si tiene esas pequeñas molestias, que en parte también ha tenido con nosotros, no alcanza su máximo rendimiento, y eso entonces no tiene sentido. Pero va por buen camino».

    Al menos esto último lo corroboró Rüdiger con una actuación impresionante en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. En el partido de ida se enfrentó una vez más a su «rival favorito», Erling Haaland, quien al final no logró ni un solo remate.

    En el pasado, Rüdiger también desempeñó el papel de jefe de la defensa en la selección nacional. Sin embargo, Nagelsmann no quiere garantizárselo en estos momentos: «No es algo inamovible y depende en gran medida de su rendimiento». Nagelsmann está lejos de «nombrar siempre a ese clásico jefe de la defensa, es una cuestión de sistema».

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  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Antonio Rüdiger y su eterna mala suerte con las lesiones

    Los problemas de lesiones de Rüdiger son, sin duda, una de las principales razones por las que ha perdido protagonismo en la jerarquía de la selección alemana. Se vio obligado a perderse los cuatro partidos de clasificación posteriores a la mencionada victoria contra Irlanda del Norte debido a una lesión. La causa fue una lesión en el muslo que le costó nada menos que 19 partidos con el Real Madrid. Poco después, en enero de 2026, sufrió otra lesión de rodilla que lo dejó fuera de combate de nuevo durante casi un mes. Es uno de los mayores, si no el mayor, perdedor de esta lenta fase de clasificación para el Mundial.

    Las lesiones son una constante en la carrera de Rüdiger: en el VfB Stuttgart tuvo problemas de menisco, en el AS Roma se rompió el ligamento cruzado, en el Chelsea le molestaba la ingle y en el Real Madrid vuelve a sufrir problemas en el muslo y la rodilla. ¡Y justo ahora, de cara al sprint final de la temporada y al Mundial!

    Este problema también es conocido desde hace tiempo por los responsables del Real Madrid. Desde su recuperación, Rüdiger vuelve a ser un fijo en la defensa central del entrenador Álvaro Arbeloa, y los blancos planean renovar su contrato, que expira en verano, por un año más, aunque con una condición. Según Mundo Deportivo, el salario de Rüdiger, que rondaría los 14 millones de euros, se reduciría considerablemente. Como comparación se cita al legendario Luka Modric, quien en su última temporada en el Real Madrid solo recibió la mitad de su salario anterior.

    Es dudoso que Rüdiger acepte tal recorte, ya que, al parecer, se están abriendo alternativas interesantes. Según Tuttosport, ahora también la Juventus (con su antiguo mentor en la Roma, Luciano Spalletti, en el banquillo), el Manchester United y el Liverpool FC están interesados en sus servicios. El diario añade que la Juve le ofrece un contrato de dos años por un total de entre diez y doce millones de euros.

  • antonio rüdiger dfb deutschlandgetty

    El escándalo de Antonio Rüdiger: los «expertos» piden su expulsión de la DFB

    Sin embargo, las lesiones son solo una de las facetas de los retos a los que se enfrenta Rüdiger. Quien lo alinee contará con un jugador físicamente fuerte en el uno contra uno y con una mentalidad de acero, dotado de una voluntad de ganar excepcional. Al mismo tiempo, sin embargo, también tiene algunos aspectos negativos: acciones cuestionables dentro y fuera del campo que, en algunos casos, rozan lo que se podría calificar de auténticos escándalos. Su historial es largo y no deja de crecer.

    En el Mundial de 2022 insultó a un voluntario de la FIFA llamándole «idiota integral». En 2023, respondió a la petición de un aficionado de que le firmara un autógrafo con las palabras: «Retrasado, retrasado». También fue noticia un vídeo de marzo en el que le gritó a un aficionado que quería hacerse una foto: «No me toques». A principios de año, además, hizo un gesto provocador de «cortarle la cabeza» a un aficionado del Atlético. En la final de la Copa del Rey contra su archirrival, el FC Barcelona, lanzó un rollo de esparadrapo al árbitro y lo insultó de la forma más soez, lo que le valió una sanción de seis partidos.

    Tras el escándalo del Clásico, algunos observadores y supuestos expertos llegaron incluso a pedir su expulsión de la selección nacional. En cambio, Nagelsmann le concedió una especie de período de prueba. «Se ha alcanzado el límite. No debería permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves», afirmó. Tras el reciente incidente contra el Getafe, en el que Rüdiger golpeó con la rodilla en la cabeza a Diego Rico, que yacía en el suelo, se multiplicaron las voces similares. Sin embargo, no hubo consecuencias por parte de la DFB, sino todo lo contrario.

  • Rüdiger KimmichGetty Images

    Antonio Rüdiger: «Quiero aportar estabilidad y seguridad»

    Nagelsmann, por el contrario, salió en su defensa. Dijo que Rüdiger es un tipo que «polariza», de quien «se saca más partido que de otros». El capitán de Alemania, Joshua Kimmich, también defendió a su compañero: «Toni es, por supuesto, un jugador muy importante para nosotros. A veces tengo la sensación de que en Alemania nos olvidamos de lo que Toni ha aportado en los últimos tres o cuatro años». Rüdiger es alguien «en quien se puede confiar y a quien puedes sacar en cualquier partido sin que, como compañero, tengas que preocuparte por ello ni sentirte incómodo». El entrenador del Real Madrid, Arbeloa, fue incluso un paso más allá en sus elogios. «Si me preguntáis, me gustaría hacer una estatua de Rüdiger y ponerla en el jardín», dijo, y describió a su pupilo como «un ejemplo para todos».

    Rüdiger es un jugador que suscita fuertes reacciones en muchos y cuya mentalidad tiene tanto aspectos positivos como negativos. Tampoco es, ni mucho menos, el culpable en todas las historias, como por ejemplo tras el partido contra Eslovaquia, cuando tanto él como Nnamdi Collins y Jonathan Tah fueron objeto de insultos racistas en Internet por parte de personas sin escrúpulos.

    No obstante, el dos veces ganador de la Liga de Campeones quiere asumir su responsabilidad y anunció que mejorará: «El debate me demuestra una vez más que tengo una responsabilidad que, en algunos momentos, no he sabido asumir. Me tomo en serio las críticas serias y objetivas, porque yo mismo sé que he tenido momentos que se han pasado de la raya. No quiero ser un foco de tensión, sino aportar estabilidad y seguridad».

    El papel que desempeñará el jugador de 33 años en el futuro en la selección nacional y en el Mundial podría quedar ya de manifiesto en los próximos partidos internacionales contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo). Para casi ningún otro jugador estas dos actuaciones tienen tanta importancia para su futuro en la selección alemana. Sin embargo, él mismo las afronta con tranquilidad y, aunque la decisión fuera en su contra y a favor de Schlotterbeck y Tah, se pondría al servicio del equipo. Así lo volvió a subrayar ante la revista kicker.

    «Jona y Nico están jugando muy bien esta temporada y, sobre todo, de forma muy constante», dijo Rüdiger, pero también dejó claro: «Durante un Mundial necesitamos de todos modos más de once jugadores, y más aún este verano. Las condiciones serán muy exigentes, pero también lo serán los desplazamientos y el número algo mayor de partidos».

    Para él, por tanto, está claro: «Si Julian me necesita, estaré ahí, ya sea en el once inicial o saliendo desde el banquillo, para asegurar el resultado».

    Una declaración que Nagelsmann seguramente acogerá con agrado.

  • Antonio Rüdiger: estadísticas de la temporada 2025/26


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