Un hechizo maldito... Un fuego cruzado devora las defensas del Real Madrid y del Al-Hilal

El retroceso no fue una sorpresa, sino más bien algo que se fue carcomiendo desde dentro sin hacer ruido; al principio, los signos de desconcierto eran fugaces, pero luego empezaron a repetirse, hasta convertirse en parte de un panorama muy diferente al que todos estaban acostumbrados.
Entre las paredes del Real Madrid y el Al-Hilal, el declive no fue ruidoso, sino que se fue extendiendo en silencio: resultados cada vez peores, confianza tambaleante y pequeños detalles que de repente se convertían en grandes crisis, como si ambos equipos caminaran por un mismo camino sin darse cuenta de cuál era su final.
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El panorama se ha vuelto más confuso y desconcertante para todos, oscilando entre preguntas que no encuentran una respuesta clara: ¿Es la magia que ha perdido su brillo? ¿O una maldición que se ha colado sin previo aviso? Entre estrellas que deslumbran al mundo y un rendimiento que despierta inquietud, se forma un sufrimiento común que no reconoce el valor de los grandes nombres ni hace concesiones a la historia.