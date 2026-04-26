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«¡Un guerrero!»: un icono del Chelsea elogia al «excelente» Enzo Fernández tras ganar la semifinal de la FA Cup al Leeds
Fernández responde a sus detractores en el gran escenario
Fernández fue decisivo para el Chelsea en Wembley: cabeceó un centro de Pedro Neto en el minuto 23 y llevó a los Blues a su 17.ª final de la FA Cup.
El tanto premió su tenaz actuación, pese a la polémica por sus comentarios sobre la salida de Enzo Maresca y su interés en el Real Madrid.
Pese al revuelo fuera del campo, Fernández cuajó una actuación dominante en el centro del campo. «Ese hombre me pareció excepcional. Había muchas dudas sobre él por sus comentarios, pero cuando pisa el campo es un luchador y un guerrero», declaró Cole a TNT Sports tras el partido.
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La solidez defensiva asegura la victoria en Wembley
Cole destacó el esfuerzo defensivo que respaldó a Fernández. «Robert Sánchez fue magnífico bajo los palos. Trevor Chalobah y Tosin Adarabioyo mostraron fuerza y contuvieron a Dominic Calvert-Lewin. La afición quiere ver lucha y esa chispa que vimos hoy», añadió el exextremo del Chelsea.
El entrenador interino recibe elogios por su «ascenso meteórico»
La victoria da un gran impulso al entrenador interino Calum McFarlane, quien asumió el cargo por segunda vez esta temporada tras la destitución de Liam Rosenior por la derrota 3-0 ante el Brighton. McFarlane superó un momento difícil y llevó al Chelsea a la final de la FA Cup contra el Manchester City el 16 de mayo.
Cole lo elogió por mantener la calma bajo presión. «Es un ascenso meteórico, pero los ha llevado a la final de la FA Cup y merece felicitaciones», declaró.
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Gerrard ve aspectos positivos
El ex capitán de Inglaterra Steven Gerrard, presente en el estudio de TNT, coincidió con Cole en su análisis del Chelsea.
Destacó que el equipo mostró más organización y disciplina que en semanas previas, y gestionó bien la presión del Leeds en los minutos finales de la semifinal en Wembley.
Y añadió: «Me impresionó el Chelsea en la segunda parte, incluso cuando el Leeds se metió un poco en el partido. La gestión del partido, la estructura, la disposición... Creo que lo gestionaron muy bien».