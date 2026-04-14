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Un grupo de aficionados armados irrumpió en el centro de entrenamiento del Reims para amenazar a jugadores y personal tras el empate en la Ligue 2, mientras el club expresaba su «profunda consternación»
Caos en el centro de entrenamiento Raymond Kopa
Tras el empate 2-2 en casa del Laval, un grupo de aficionados hostiles irrumpió presuntamente en las instalaciones del club. La directiva emitió un comunicado oficial que detallaba los hechos.
«Durante la noche del viernes al sábado, individuos que se identificaron como Ultrem, algunos encapuchados y armados con armas improvisadas, irrumpieron en nuestro Centre de Vie Raymond Kopa para esperar al equipo a su regreso de Laval», reza el comunicado. «Este tipo de comportamientos son intolerables y han conmocionado profundamente a todo el club».
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Amenazas directas e insultos racistas
La intromisión no se quedó en protestas verbales: hubo ataques personales muy inquietantes. La directiva admitió que, aunque la pasión es clave en el fútbol, esta hostilidad cruza un límite peligroso. En su comunicado, la directiva señaló: «La pasión que anima el mundo del fútbol es magnífica, comprendemos las frustraciones y las decepciones, pero en ningún caso pueden justificar las intimidaciones, los comentarios racistas y las amenazas de muerte, especialmente cuando se producen en un espacio vital donde residen nuestros jóvenes jugadores. Es nuestra responsabilidad denunciar estas acciones. El club iniciará procedimientos legales para que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir. Nos negamos a minimizarlos y correr el riesgo de que se produzca una tragedia. Queremos proteger a nuestros empleados, jugadores y a nuestra Casa del Fútbol».
El recrudecimiento de las tensiones y la intervención policial
Este enfrentamiento es el último episodio de la tensión creciente entre la afición y el club en los últimos meses. En diciembre se pidió calma tras un incidente en el que un policía resultó gravemente herido.
El club explicó: «Durante varios meses, pese a nuestra voluntad de diálogo, hemos visto una escalada de violencia. Tras el partido contra el Laval, se cruzó el límite. Un grupo, algunos encapuchados y con armas improvisadas, irrumpió en el Centre de Vie Raymond Kopa para esperar a los jugadores. Tuvo que intervenir la policía para evitar que la situación empeorara».
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¿Qué le depara el futuro al Reims?
Reims, quinto con 48 puntos y empatado con Rodez, ocupa la última plaza de play-off. A 10 puntos del líder, Troyes, el ascenso directo es improbable. Sus cuatro próximos partidos contra Red Star 93, Le Mans, Nancy y Pau definirán su temporada.