¿Un gran fichaje para la portería del BVB? El Borussia Dortmund quiere a un portero de la Bundesliga

Backhaus, considerado uno de los mayores talentos del fútbol alemán en la portería, ha sido titular de los «verdes y blancos» esta temporada. En total, ha jugado 31 partidos, encajando 54 goles y dejando su portería a cero en cinco ocasiones.

En el Borussia Dortmund, Gregor Kobel es el portero titular, así que, de fichar, Backhaus llegaría como segundo con proyección a ser el futuro número uno.