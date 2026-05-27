«Después del partido contra el Bayern de Múnich, me escribió para decirme que estaba muy orgulloso de mí», explicó el internacional turco en TRT Sport. «Me alegré muchísimo al recibir el mensaje. Que Dios le allane el camino. Creo que es un entrenador realmente grande».
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«Un gran entrenador»: el mediocampista estrella del Real Madrid recibió un mensaje especial de su exentrenador, Xabi Alonso, tras la derrota ante el Bayern de Múnich
Ese duelo contra el Bayern fue intenso para Güler. Tras la victoria 2-1 del equipo muniqués en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, la vuelta en Múnich terminó 4-3 para el Bayern.
Güler, ex del Fenerbaçe, sorprendió a Manuel Neuer con un gol desde lejos nada más empezar y puso el 1-0. A los 30 minutos marcó de falta el 1-2 temporal.
En el tramo final, su compañero Eduardo Camavinga fue expulsado de forma polémica y el Bayern avanzó a semifinales gracias a los goles de Luis Díaz (88’) y Michael Olise (90’+3). Tras el pitido final, Güler se excedió: protestó al árbitro esloveno Slavko Vincic (46) y, tras un forcejeo, recibió la roja directa camino de los vestuarios.
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Güler sobre Alonso: «Teníamos una relación realmente estupenda»
A Güler le quedó mejor el recuerdo de su trabajo con Alonso que el partido en el Allianz Arena. «Teníamos una relación estupenda; sentía que me había entregado las llaves, justo lo que buscaba».
El exentrenador del Leverkusen solo estuvo seis meses en el club antes de ser destituido en enero, y algunas estrellas se quejaron de sus exigentes sesiones tácticas.
Güler no estaba entre ellos: «Cuando te invita a su despacho y explica algo táctico, es difícil no convencerse». Y añade: «Era alguien que, al despertar, ya pensaba en cómo mejorar a un jugador y cómo comunicarse con él».
Güler fue uno de los destacados del Real Madrid en la primera parte de la temporada y desempeñó un papel clave en el centro del campo. «Arda tiene que estar cerca del balón. Cuantos más toques tenga, mejor jugarán él y el equipo», afirmó Alonso durante el Mundial de Clubes del verano pasado. Güler lo corroboró: «Antes de nuestro primer partido, cuando estaba en el once inicial, me dijo por la mañana: “Quiero que tengas el balón más a menudo que todos los que están a tu derecha”. Cuando oyes eso, ya no cuesta convencerse».
Güler le desea suerte a Alonso en el Chelsea
Tras la salida de Alonso, Álvaro Arboleda (43) tomó lasriendas del primer equipo del Real, pero no evitó una segunda temporada sin títulos. Ahora renuncia y, según los rumores, José Mourinho (63, del Benfica) regresará para dirigir a Güler y al resto del plantel.
Mientras tanto, Alonso fichó hace unos días por el Chelsea FC de la Premier League inglesa. Güler le desea mucha suerte: «Espero que todo le vaya bien. Por supuesto, seguiremos escribiéndonos mensajes».
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Estadísticas de Arda Güler en el Real Madrid 2025/26
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 51 6 14 2 1