Según estas informaciones, el club de la Serie A le ofrecería a Goretzka un contrato de tres años, a pesar de que ya tiene 31 años, con un salario de cinco millones de euros por temporada. En total, el centrocampista podría ganar 15 millones de euros con los rossoneri si cumple el contrato, cifra muy superior a la que otros clubes podrían ofrecerle en acuerdos más cortos.

No obstante, aún no ha tomado una decisión. Aunque un acuerdo podría alcanzarse rápido si las negociaciones avanzan, Goretzka se centra en lo que queda de temporada con el Bayern, donde puede ganar la Bundesliga, la Copa DFB y la Liga de Campeones.

«Me siento honrado por el interés de otros grandes clubes, pero he decidido acabar la temporada en el Bayern. Estoy convencido de que podemos ganar todos los títulos este año», aclaró recientemente el propio Goretzka.